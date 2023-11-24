打詐反守為攻南警推獨創識詐手冊繪本　網紅莊子歌想簽名贈粉絲

▲台南市永康分局24日首創推出識詐手冊『識詐三十六計走為上策』繪本，發行日將發放轄區學校當作教材，讓學校更有方法來教育國家未來主人翁。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

『防詐總動員２．０，knowledge is power，從課程教育出發』，台南市永康分局24日首創推出識詐手冊『識詐三十六計走為上策』繪本，發行日將發放轄區學校當作教材，讓學校更有方法來教育國家未來主人翁。

警方著手推動提升識詐辨別，進而擴展到學校老師、家長甚至到社區之中，同時也發行電子書讓民眾容易一機在手就能翻閱參考，透過此繪本更能簡顯易懂了解詐欺犯罪當前使用的伎倆與騙術，讓你我共同預防詐騙和保護自身財產安全，更能透過提升民眾識詐能量，遠離詐騙情境走為上策，儘速反應通報給警方，來達到打詐抓詐之目的；現場亦邀約冠軍級大橋國中啦啦隊舞動青春活力來開場，展現啟動全民識詐運動象徵，來揭開本次活動。

永康分局為提升辛辛學子及民眾識詐智能，積極與地區企業、社團與學校等跨界合作，首創推出『識詐三十六計走為上策』手冊宣導繪本，24日上午9時30分，在永康分局1樓大廳舉辦發行記者會，會中邀請台南市政府永康區長陳勝楠、永康警友辦事處主任林國珍、大橋國中校長謝連陽、學輔校安科長陳宗暘、學校家長會長邱威傑與楊文達、金融機構代表中國信託永康分行襄理林細鳳、網紅莊子歌以及永康獅子會會長王文忠等相關社團代表等各界人士出席，共同見證警方整合各界能量團結共同打詐決心。

會中除由永康分局長甘炎民說明識詐三十六計教育意義與設計理念，教導民眾如何「辨識」，讓民眾都能接觸相關資訊，注入「識詐三十六計」抗體，遠離詐騙圈套走為上策！也在會中頒贈永康獅子會感謝狀，感謝社團的支持讓此繪本手冊能出刊2000本，讓能量能散播到學校去滋長。

活動現場許多學生觀看這繪本手冊，都反應該切入點相當豐富逗趣，『有的還笑稱會拿這本書來蓋泡麵，邊吃泡麵邊吸收反詐觀念，濕了不用怕可以掃描QR CODE』、『跟國文課本放在一起，我會選擇看這本』，也有人表示『科技進步將識詐內容製成電子書QR CODE感覺警察有進步』、『詐騙漫畫很吸睛』、『看到這本書也想起媽媽跟哥哥都有被解除分期付款詐騙過，印象深刻，這本書若及早發送更好」以及『感謝警察伯伯的創新與用心』等語，而該繪本電子書亦同時發行 https://online.fliphtml5.com/pcal/zofq/ ，網紅莊子歌想拿200本簽名贈粉絲維護世界和平！

永康分局長甘炎民表示，『識詐大計』針對永康地區受理詐騙樣態分析，統計前六大類型設計而成。本手冊製作除了以識詐為出發點，並以圖文並茂活潑手繪等創作方式為創作，希望反（識）詐DNA向下扎根融入教育，讓學生們能淺顯易懂，融會貫通應對處理。在製作過程中相當用心，深入校園與學生們意見交流，傾聽最真實的聲音，目的就是希望以最適合的方式深入教育學程。

手冊設計係以『易經36計兵法』中的心計謀術對立轉換等變化，來呈現各詐騙犯罪型態之關鍵詐術，點出犯罪心計串連貫通相互搭配使用，凸顯作惡技巧詭譎多變，來提醒應扎根教育學程提升識詐智能，讓全民擁有安全保護意識，強化識詐通報認知，而不是等到被害才報案。另遇詐非僅走為上策遠離或不理而已，應更積極凝聚共識啟動通報警方，讓詐騙伎倆與犯罪集團曝光，來達到提醒、緝詐剿滅詐騙之最終目的。