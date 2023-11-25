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AI神助攻！中醫大附醫創新智血檢平台　即時發現菌血症搶命

▲在中醫大附醫醫師專業判斷及智血檢的輔助下，屈女士獲得即時且妥善的治療，在一週後健康出院。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在中醫大附醫醫師專業判斷及智血檢的輔助下，屈女士獲得即時且妥善的治療，在一週後健康出院。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、油瓊華／台中報導

智血檢提供菌血症的即時判斷及預測結果，對於治療起始時間與死亡率高度相關的疾病，無疑是病人莫大的福音。在中國醫藥大學附設醫院已全面落地使用，預計接下來將與更多醫療院所合作，幫助更多個案，提升感染症的治療處置時效與照護品質。

今年九月的午夜中國醫藥大學附設醫院急診室來了一名60歲屈女士因忽然發生嚴重嘔吐及畏寒就醫，自述無三高與慢性疾病、一向身體硬朗，經急診檢測當時心跳高達每分鐘158下，經心電圖分析疑似急性心肌梗塞，心肌酶檢驗高達13.91（正常值小於0.0875），顯示可能為重度急性心梗。

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急診部副主任立施宏謀即啟動搶救性心導管治療，並同步將常規抽血送往「智血檢」AI平台分析血液血球，經過一分鐘檢測後，系統警示屈女士疑似罹患菌血症（高風險），需立即啟動感染症相關檢查評估、兩套血液細菌培養，並同時給予菌血症抗生素治療。

在心導管治療中，施宏謀發現，屈女士心臟血管無阻塞、完全不構成重度急性心梗。血液培養報告三天後出爐，初步顯示屈女士的血液有革蘭氏陰性桿菌，最終細菌鑑定為大腸桿菌感染。施宏謀指出，屈女士的菌血症，是尿道感染導致，但菌血刺激心臟，引發類似心肌梗塞現象非常罕見，且屈女士若未能在送醫急診當天被發現菌血，臨床經驗上以她特殊體質引發敗血症的機率將超過五成。

傳統菌血症診斷，往往需等候18到72小時才可得到血液培養報告，鑒於治療時效性，中醫大附醫團隊在周德陽院長帶領，開發人工智慧輔助工具-「智血檢」，是全球首創以AI提早偵測病人可能轉為敗血症的預警機制。相較於傳統血液細菌培養，不需額外的抽血檢驗及檢驗儀器操作。在醫師專業判斷及智血檢的輔助下，屈女士獲得即時且妥善的治療，在一週後健康出院。

施宏謀強調，菌血症是很常見的急性病症，根據臨床診斷，尿道感染的病人約有三成引發菌血感染，住院病人也常出現感染菌血症，如沒有及時給予處置，死亡率將大於10%；若因延遲治療導致敗血性休克，死亡率更是大於40%。

每延遲1小時抗生素治療，病人的死亡風險就會線性增加7-9%。透過人工智能模型，智血檢僅一分鐘內即能快速提早偵測「敗血症」及血液出現細菌的「菌血症」，協助臨床醫療人員提前發現菌血症高風險病人，讓病人能早期被介入抗生素治療，有效改善並幫助病患預後，能治療並避免惡化轉為敗血症。

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