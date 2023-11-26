單親媽腳骨裂開忍痛顧2子　霸氣警見男童挨餓「我帶你們買吃的」

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市張姓單親媽因家暴離婚，之後獨力扶養2名幼子，不料近日腳骨裂開無法上班，又在浴室暈倒，導致後腦杓撞上地板昏厥。隔天，她清醒見幼子挨餓又無能為力，又身無分文，無奈之下向警方求救。員警到場了解後，霸氣帶2名男童去吃飯，並向社福單位通報，盼解母子燃眉之急。

台中市第四分局大墩派出所25日接獲張女報案，稱在家中不慎跌倒撞傷頭部無法動彈，亟需協助。員警杜晉銘、張勝雄趕往張女家中，發現張女走路一瘸一瘸地前來應門，無助地表示自己與2名幼子同住，昨晚準備在浴室盥洗時，突然感到一陣天旋地轉，然後後腦勺便撞上地板昏了過去。

張女醒來之後，才得知小孩費了好大的功夫把她從浴室拖出來。她向員警泣訴，因為遭家暴而離婚，現在房屋租約到期，又身無分文。一旁身材瘦小的小男童面露焦慮，但仍堅強告訴員警：媽媽因為腳骨裂開無法上班，又擔心他們無人照顧，才不願意去醫院。

▲張女泣訴，因遭家暴離婚，現在又腳骨裂開無法上班，身無分文。（圖／記者白珈陽翻攝）

員警一面勸說張女要盡快就診治療，一面從旁關心孩子的近況，因為孩子們雖缺少父親關愛，但依然乖巧懂事，因此在得知兩兄弟正值發育階段，卻連早餐錢都籌不出來時，心頭一震不免鼻酸，因此當場霸氣表示「走！我帶你去便利商店買吃的！」

男童一聽既驚訝又開心，再三感謝警察叔叔的幫忙，而員警也不忘鼓勵男童身處逆境更應該好好努學習，才可以保護好媽媽、改變現況。

第四分局分局長李建興表示，員警秉持為民服務的精神，透過勤區查察、探訪挖掘轄內弱勢家庭、團體，協助通報社政單位，自發性予以關懷，適時提供協助，以貫徹中市警局長「73328」警政工作策略，讓善的循環得以延續。

▼警員霸氣對男童說，「走！我帶你去便利商店買吃的！」（圖／記者白珈陽翻攝）