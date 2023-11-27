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社會 社會焦點 保障人權

廟會出現統促黨掛名！竹聯地虎堂主喊被刁難　現場溝通畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區25日傳出某宮廟舉辦遶境，現場出現「中華統一促進黨贏政黨部」，警方發現後，因廟壇未申請「集會遊行」，要求撤下。過程中，統促黨榮譽主委、竹聯幫地虎堂主吳金虎跟警方激烈溝通，吳認為只是贊助活動，並無涉及政治活動，但警方依規定告知，最終對方同意撤下。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市霧峰25日因某宮廟舉行遶境，一處廟壇出現統促黨掛名，此舉違反集會遊行法，被警方要求撤下。（圖／記者許權毅翻攝、翻攝社會事新聞影音）

霧峰警分局說明，25日彰化縣某宮廟在霧峰區一處停車場設立廟壇，準備替隔日廟會活動做準備，發現廟壇上有懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條，因該廟壇只有申請臨時使用道路，為避免違反集會遊行法，後續與廟方溝通後，同意撤下。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼經警方勸說，活動當日該廟壇並未出現統促黨掛名。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

不過，事發當下一段影片曝光，兼任統促黨黨部榮譽主委，同時也是竹聯幫地虎堂主的吳金虎，與霧峰分局警方站在廟壇前，旁邊還有一眾年輕人。吳不斷詢問原因，讓警方無奈回答「我已經說明第4次、第5次了！」

吳金虎表示，我認為你們是刻意刁難，一旁男子說，這只是人家花錢贊助，我們掛上去，跟政治完全沒關係，只要明天掛完馬上拿下來可以嗎？吳補充說，如果是人家還上台助選那種，那才是政治活動，但我們完全不是，單純就是廟會。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲擔任統促黨贏政黨部榮譽主委的吳金虎，認為警方是在刁難。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方強調，依照規定都是一樣標準，告知廟方及統促黨人員，依集會遊行法第8條第1項第3款，宗教、民俗、婚、喪、喜、慶等室外集會、遊行活動屬毋須申請，惟如涉及政治因素未經申請核准者，將依違反集會遊行法，依法嚴辦。

據了解，竹聯幫地虎堂主吳金虎與妻子李家葳，都是竹聯幫大老張安樂「白狼」成立統促黨重要幹部，分別擔任贏政黨部榮譽主委、主委。卻曾在2022年因大甲媽遶境搶轎，爆發流血衝突，夫妻檔被警方拘提到案，依照妨害公務送辦，最終2人分別15萬、20萬交保。

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