該辭中廣董事？　趙少康火力全開嗆「去問NCC」：賴清德真的怕我

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

藍白合破局後各自努力，國民黨總統候選人侯友宜宣布副手為中廣董事長趙少康，今2人合體為桃園第五選區黨籍立委候選人呂玉玲競總成立大會致詞，會後接受媒體聯訪，趙少康被問及是否該請辭中廣董事長時火力全開，強調《廣電法》規定很清楚，「(民進黨總統候選人)賴清德去問NCC嘛！NCC不是你管的嗎？去問他我需不需要辭職阿！」還稱「賴清德真的怕我！」

▲侯友宜、趙少康2人合體，為桃園立委候選人呂玉玲競總成立大會致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

趙少康表示，《廣電法》規定得非常清楚，黨職或公職必須要辭職，「但我現在是候選人啊，我講過了，我也向中廣請假了，我已經超越法律，廣電法沒有規定我要請假。跟我談法律，民進黨不依法行政嗎？賴清德不依法行政嗎？莫名其妙！賴清德去問NCC嘛，不是你管的嗎？請賴清德去問NCC我需不需要辭職！」

趙少康火力全開，直言如果覺得他現在需要請辭中廣董事長一職，請NCC出面說明為什麼，「事實上NCC昨天已經講了，有媒體去訪問了，說不必辭職，我不干涉任何中廣業務，已經請假了，也不主持節目，賴還說什麼我『政媒雙棲』，開什麼玩笑，民進黨政府的經費都補助給誰？都給綠色媒體耶，這不是說什麼政媒雙棲，這是『政媒串通』、『政媒勾結』，民進黨不檢討自己，還好意思講？」

趙少康進一步抨擊，NCC這幾年做盡各種不公不義的事，中天新聞台也被沒收，愛給誰執照就給誰，「賴清德不檢討這個來檢討我？不是太好笑了嗎？如果這樣，從另一個角度來講，賴清德真的怕我。」趙還喊話，「清德兄，免驚啦！真的不用怕啦！」

趙少康說，擔任副手後已經沒有主持節目，「我不主持有什麼好陳述？法律就在那裡，依法行政嘛，民進黨法律不遵守，現在賴清德你就可以看出來他的互利形象，還跟我講道德？你民進黨有什麼道德啊，貪汙腐敗一大堆、桃花各種亂七八糟一大堆，跟我談道德？你有臉嗎？」