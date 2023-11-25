維持高度搶佔先機！　他3點分析：2024選舉最大贏家是韓國瑜

▲國民黨全國不分區立法委員候選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於前高雄市長韓國瑜被國民黨列為不分區立委第一，前民進黨青年部主任吳濬彥25日拋出3點分析，直言「韓國瑜既維持了高度也佔了先機，更擁有了民眾黨立委支持為立法院長的可能性，這場選戰還沒打完，韓國瑜可謂是最早也最大的贏家。」

吳濬彥表示，2024這場選舉，藍白政客裡面收穫最多、最早成為贏家的就是韓國瑜。他分析，第一，韓國瑜沒有進到藍白合的爛局裡，陪「柯侯郭朱馬」和稀泥，維持了「高度」；第二，他排在國民黨不分區提名第一位，明年的2月1日就直接就職成為立委，未開票就先預告當選，這是「佔了先機」。

第三，吳濬彥指出，藍白總統局雖然破局，氣氛緊張，但柯文哲跟國民黨選後還是會一家親，若台灣大不幸藍白合起來國會過半，那柯文哲就會叫民眾黨立委支持韓國瑜當立法院長，從立委變院長，這叫「增值空間大」。

吳濬彥說，韓國瑜既維持了高度也佔了先機，更擁有了民眾黨立委支持為立法院長的可能性，這場選戰還沒打完，韓國瑜可謂最早也最大的贏家，韓國瑜變立委已經發生，會不會變院長就差柯粉的智慧。只要這次選戰，有越多不了解政治運作及看不清柯文哲本質的年輕人，若傻傻把政黨票投給民眾黨，柯文哲將會支持韓國瑜當立法院長。