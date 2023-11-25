ET民調／「侯康」支持度32.5%猛追「賴蕭」　「柯盈」持續在2成徘徊

▲2024總統大選將上演三腳督戲碼。賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統、副總統參選登記在11月24日截止，確定將上演「三腳督」戲碼，由國民黨總統參選人侯友宜搭檔趙少康的「侯康配」、民進黨總統參選人賴清德搭檔蕭美琴的「賴蕭配」，以及民眾黨總統參選人柯文哲搭檔吳欣盈的「柯盈配」，競逐大位。根據《ETtoday民調雲》最新民調，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三，支持度為21.2%，若與「賴蕭配」或「侯康配」相較，均落後對手超過10個百分點。

而若只看賴、侯、柯3人的對比支持度，賴清德以34.9％位居領先，其次則是侯友宜27.3%、柯文哲26%。另外，調查結果也顯示，藍白合破局，認為柯文哲該負最大責任的比例高達41%。

▲2024總統大選選情調查-正副總統候選人支持度。（圖／ETtoday民調雲， 點圖放大）

進一步交叉分析來看，「賴蕭配」的支持者以南部地區（39.2%）、20-29歲（36.8%）、40-49歲（43.2%）、政黨傾向為民進黨（87.7%）、泛綠（79.5%）等族群比例較高；而「侯康配」支持者以東部離島地區（47.2%）、50-59歲（48.0%）、60歲及以上（53.8%）、政黨傾向為國民黨（88.2%）、泛藍（73.9%）等族群比例較高。

「柯盈配」部分，支持者則以中部地區（23.6%）、20-29歲（39.0%）、30-39歲（40.6%）、40-49歲（25.0%）、政黨傾向為台灣民眾黨（89.3%）、不支持任何政黨（27.9%）等族群比例較高。

▲2024總統大選選情調查-總統候選人支持度。（圖／ETtoday民調雲， 點圖放大）

▲2024總統大選選情調查–藍白合破局誰應負最大責任。（圖／ETtoday民調雲， 點圖放大）

相較《ETtoday民調雲》前次調查（2023年11月上旬），在各自確定副手後，賴清德的支持度持平；侯友宜在提名趙少康為副手，選民感到一絲希望，聲勢上揚，因此這組的支持度上升且一路突破30%，有急起直追的態勢。

反觀柯文哲搭擋吳欣盈的組合，氣勢未見提振，支持度反而下降、減少了4.8個百分點。原因可能與柯文哲反覆無常造成在藍白合破局，以及搭檔吳欣盈的搭配內部有雜音所造成。

在正副總統搭配喜好度上，調查結果顯示，民進黨「賴蕭配」以33.4%的喜好度排名第一，排名第二的是國民黨的「侯康配」，喜好度30.5%，排名第三的是「柯盈配」，喜好度是23.2%。

▲2024總統大選選情調查–正副總統搭配喜好度。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

為了解現階段台灣民眾對於2024總統選舉的最新看法，《ETtoday民調雲》於11月24日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,348份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

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