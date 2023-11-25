台灣民意基金會民調／過半看好賴清德　藍白突圍需複製「陳水扁經驗」

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

昨日藍白陣營正副總統參選人登記參選後，總統大選格局正式成形，而在柯、侯陣營「君悅會」撕破臉前，根據台灣民意基金會25日公布民調，50.9%民眾看好民進黨參選人賴清德當選，22%柯文哲，14.7%侯友宜，台灣民意基金會分析，民眾一面倒看好賴勝出，而台灣選舉史上也曾出現一路不被看好、卻兩度突圍的總統參選人，就是前總統陳水扁。

根據台灣民意基金會調查「2024台灣總統大選，最後如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您比較看好誰當選？」結果發現：50.9%賴清德， 22%柯文哲，14.7%侯友宜，7.8%沒意見，4.6%不知道、拒答。二十歲以上台灣人中，五成一看好賴清德將贏得 2024台灣總統大選，二成二看好柯文哲，一成五看好侯友宜。

▼2024總統大選各候選人看好度。（圖／台灣民意基金會提供）



台灣民意基金會表示，距離2024總統選舉投票不到兩個月，台灣選民一面倒看好賴清德將脫穎而出，相形之下，看好柯文哲與侯友宜會贏的人並不多。與三個月前調查相比，台灣選民對誰較可能當選2024總統的認知沒有改變。看好賴清德當選的選民減少5.7個百分點，看好柯文哲當選的選民增加2.4個百分點，看好侯友宜當選的選民增加2.3個百分點。

若和政黨支持傾向交叉分析，國民黨與民眾黨支持者對自己候選人相對較無信心。民進黨支持者九成一看好賴清德當選、4.1%看好柯文哲、1.3%看好侯友宜，國民黨支持者中，四成五看好侯、三成七看好賴、一成一看好柯，民眾黨支持者中，六成三看好柯、二成九看好賴、4.6%看好侯，中性選民中，四成六看好賴，8.1%看好侯，6%看好柯。

台灣民意基金會分析，台灣選民不分性別、年齡、教育程度、職業背景及居住地，都一面倒看好賴清德將贏得2024台灣總統大選。這是台灣總統選民目前的集體政治判斷，一定程度上反映了政治現實。但在台灣總統選舉史上，也曾經出現被廣大選民看好的總統候選人最後卻落敗，就是2000年及2004年的國民黨籍總統候選人連戰，而一路不被看好，卻兩度殺出重圍的就是當時民進黨總統候選人陳水扁。

此次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年11月19-21日三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1076人，市話755人，手機321人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。