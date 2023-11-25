與白撕破臉+侯康配「有助國民黨選情」　藍小雞盼各自努力別互鬥

▲侯友宜與副手趙少康24日到中選會登記為正副總統候選人。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

「藍白合」不歡而散，國民黨改提中廣董事長趙少康任總統參選人侯友宜的副手，「侯康配」24日正式成軍。對此，國民黨立委參選人林思銘、賴士葆皆指出，藍白撕破臉對選情加分，林甚至表示想下架民進黨的中間選民，有望將主動棄保「柯盈配」。另外，立委參選人王鴻薇與林思銘都主張藍白不須互鬥；賴士葆則說，「不互相攻擊不等於不交鋒」，當政策上不一樣，當然要辯論比高下。

對於藍白合破局如何衝擊選情，林思銘表示，藍白撕破臉普遍對國民黨小雞都是加分，尤其「侯康配」讓深藍跟淺藍選民更加凝聚在一起，發揮同仇敵愾精神，這股團結的氣氛，相信中間選民中，想下架民進黨的主流民意，會主動把票投給「侯康配」，棄保「柯盈配」。

林思銘直言，柯文哲打錯算盤，找吳欣盈是跟財團靠攏，已被看破是缺錢，想找人當靠山，好讓自己在財務上不再吃緊；而「侯康配」是很好的組合，是強強合作，侯敦厚老實，主張好好做事，趙則充滿智慧又具備豐富歷練、論述能力，兩人絕對互補。

賴士葆也說，國民黨為了合作，一路被柯文哲糟蹋，但仍等到最後一刻，如今撕破臉，藍軍士氣正旺，且趙少康是非常好的人選，因此對北部選情是好的，也不會衝擊他的選情，「侯康配」勝算很大。

但王鴻薇則表示，在民眾黨未提名人選的立委選區，還是有柯文哲與郭台銘的支持者可能會投給藍小雞，所以現在藍白在正副總統上不能合作，當然會影響區域立委的合作。

王鴻薇說，總統大選部分大家各自努力，然區域立委方面，若藍白不合會讓民進黨繼續執政，柯跟郭的支持者可能會思考，怎樣的席次不會再便宜民進黨；這陣子一定是情緒最為高漲時候，若明天投票，那麼國民黨在區域立委方面一定會流失很多柯、郭的支持者，但選舉還有49天，待選民情緒比較沉澱下來，會做出比較理智選擇。

王鴻薇強調，就她觀察，趙少康任副手、高雄市前市長韓國瑜列不分區立委第一，確實讓藍營直接歸隊，侯友宜民調現在已回到老二，待老二情勢穩定時，她不認為賴清德能躺著選。

是否藍白不合也不要互鬥？王鴻薇表示，這段時間難免有情緒，但她不認為兩邊互鬥有什麼意義，也不覺得靠互鬥就可以鬥出棄保，就是大家各自努力。林思銘也說，兩黨雖是競爭關係，但不要互相攻擊對方，就是兄弟登山各自努力，目標一致就是要政黨輪替，看誰的理念與政黨價值更能獲得選民認同。

林思銘亦提及，選戰上也不要打柯文哲，因為打柯會影響小雞選情，專門打賴清德就好；在野黨就是要批執政黨做不好的地方，也要提出自己的政見牛肉，不要去批鬥別組候選人，這沒有意思，要批也要批執政者。

作為面對「三腳督」局面的參選人，賴士葆則指出，競爭者很難沒有交鋒，什麼叫攻擊？不當、惡意且不實的抹黑叫攻擊，但是政策上不一樣，當然要辯論比高下，例如，若國民黨兩岸政策比柯文哲好，這就要交鋒，不是說是柯，就不去碰。選舉盡量不應該有不時攻擊，但當要凸顯自己比對手好時，就會有比較，「不互相攻擊不等於不交鋒，會交鋒啦」。