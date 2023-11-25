「趙少康百搭多功能」　郭正亮直言破例：很少看到這樣的副手

記者黃翊婷／綜合報導

第16任總統、副總統候選人共有3組人馬完成登記。前立委郭正亮分析，民進黨總統候選人賴清德的搭檔蕭美琴屬於「單搭」，只搭台美關係，而國民黨總統候選人侯友宜的副手趙少康則是「百搭」，什麼議題都有一定的認知，功能更多，簡直是破了例，很少看到這樣的副手。

▲郭正亮認為趙少康（右）很百搭，什麼議題都有一定的認知。（資料照／記者林敬旻攝）

郭正亮在24日播出的政論節目《新聞大白話》中提到，中廣董事長趙少康是「百搭款」，什麼議題都有一定的認知、各種功能都有，而民進黨的蕭美琴則是「單搭」，只搭台美關係，其他像是內政、經濟議題都不熟，不過，蕭的台美關係確實特別強，民進黨像這樣的人才也真的很少。

▲蕭美琴（右）在台美關係方面能力出眾。（資料照／記者湯興漢攝）

郭正亮接著說道，國民黨也曾考慮過黨副主席夏立言，有人說夏是美國通，當初侯友宜訪美，和紐約市長碰面就是夏居中協調，夏確實有這個功能，「但國民黨用一個百搭款不是更有功能嗎？」

郭正亮認為，副手一般在總統大選功能不多，加分也很有限，趙少康大概是破了例，很少看到這樣的副手，甚至有傳言說他本來要自己選，所以他未來一定會有非常多功能，「如果真的侯友宜當選，他肯定也不是虛位的副手。」

▲吳欣盈（左）被認為有年輕、親切、具備國際觀等特質，恰好與柯文哲（右）互補。（資料照／記者林敬旻攝）

2024總統大選各陣營的候選人皆已公布，面對接下來的挑戰，侯友宜表示，這次是他自己找上趙少康，沒有任何人推薦，並承諾未來若當選，趙少康絕對不是所謂的備位元首，趙一定是在副總統的權責底下，在很多更重要的專業上，包括外交、兩岸、國防，甚至包括很多內政相關議題，趙一定會參與，並給予寶貴的意見。

民進黨方面，賴清德表示，確定各陣營總統大選候選人之後，選舉已經進入另外一個階段，民進黨要扛起3個重要的責任，第一為符合主流民意，民進黨責無旁貸，一定要贏得勝選；第二，民進黨有這個責任，讓國家不鎖進一個中國；第三，台灣禁不起紛亂，也不能內亂。

民眾黨方面，柯文哲與「新光公主」、立委吳欣盈搭檔參選，並打出口號「最好選哲，台灣會盈」，兩人在登記前先致詞表示，這次不只要贏回國家，也要贏下未來，還要實現諾言「決不退縮」。