總是夢到1株梨樹　他尋樹27年...意外找到親生父親、姊姊

▲河北男子柳軍透過夢境找到親生父親與姊姊。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

揮不去的幻夢竟是童年與血親的呼喚。中國大陸河北35歲男子柳軍，多年來一直受「院中梨樹」夢境所苦，許多年一直在現實尋找夢中之樹的他，在好友靈機一動勸說下，居然找到盼了27年的院子與梨樹，但夢境實現的背後，卻是回鄉後子欲養而親不待的拐賣悲歌。

綜合陸媒報導，院子裡的梨樹與男人十分模糊的笑臉和音容，不只困擾了柳軍長達27年，他的妻子與知心好友也嘗試一起幫他尋找那顆夢中之樹，但天下之大，要找到只能在夢中確認的梨樹談何容易，這讓柳軍及妻子一度萬念俱灰，直到好友徐永博告訴他：「上網找尋親訊息。」

▲柳軍花了27年終於解開夢境之謎。（圖／翻攝自微博）

柳軍聽了瞬間恍然大悟，因為他雖然清楚記得7歲時「迷路後被拿糖的男人拐賣」，對原生家庭卻只有殘存稀薄印象，徐永博更是好人做到底，不只出主意還把柳軍的資料清楚地發給公益組織「寶貝回家」，最後順利找到柳軍遠在四川的親生父親姚安心。

▲柳軍生父姚安心。（圖／翻攝自微博）

姚安心多年來一直困在帶兒子姚斌出門，卻不小心讓抓著自己衣角兒子走失的痛苦中，妻子更是思念成疾，幾年後在懊悔中離開人世，留下悲傷丈夫與2個女兒。姚安心去年透過不放棄尋找弟弟的大女兒，得知一個「想找老家有顆梨樹」的男子尋親後，立刻知道兒子要回來了；大女兒也走出多年前曾打聽到弟弟可能在河北，卻因線索斷了找不到人的陰霾中。

柳軍經DNA鑑定，確定姚安心父女就是自己爸爸、姊姊後，立刻與志工飛奔回家，儘管他心疼待他如親生兒子的養父母，為越接近老家卻一樣陌生的光景緊張，但他一推開姚家大門，所有憂愁一掃而空，夢中庭院與梨樹真實出現眼前，總是模糊不清人影也化為老淚縱橫的親生父親與哽咽的姊姊，儘管姚家無法真正一家團圓，但不會再有更多遺憾。

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