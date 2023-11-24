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名牌包、現金狂消失！她「1奇招」抓兇手　見下場直呼：上天有眼

原PO拿了個仿冒的名牌皮放在家裡。（示意圖／pixabay）

▲原PO拿了個仿冒的名牌皮放在家裡。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有名女網友透露，放在家裡的金手鍊、名牌包包、或是現金都常會不翼而飛，長期懷疑是家中的婆婆跟姑姑手腳不乾淨，但因為苦無證據，所以也只好睜一隻眼閉一隻眼，而後她把仿冒的名牌皮夾故意放在家裡，實驗看看誰會上鉤，果不其然也憑空消失。而後她在無意間發現姑姑的秘密時，還現場抓到姑姑偷竊的事實，讓她直呼「上天有眼！大快人心喔！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，放在家裡的金手鍊、名牌包包、或是現金都常會不翼而飛，每當詢問婆婆跟姑姑時，她們都裝無辜的說沒拿，還反過來說是她自己亂放弄丟了，因為苦無證據，所以就這樣陸陸續續損失了好多錢財，就算已經鎖好、放好，還是防不勝防，因為她每天出門上班，婆婆則都在家，姑姑啃著老。

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原PO接著說，有天朋友拿了個仿冒的名牌皮夾給她，要她放在家裡，實驗看看誰會上鉤，原PO後來放著也就忘了這件事，直到有天姑姑跑去改名字，婆婆還跟她說，以後要叫新的名字，這樣才能起到改運的作用。

豈料，原PO某天在網路上搜尋事情時，竟無意間發現姑姑有刑事沒收的紀錄，且刑事紀錄裡面沒收的東西，描述形容的很像朋友給她的仿冒名牌皮夾，當下為了求證，她立馬狂奔去找，果不其然，皮夾憑空消失了。

原PO事後猜想，應該是姑姑偷了後，上網變賣，結果買家一狀告上法院，所以才有刑事沒收資料顯示出來。她無意間抓到姑姑是小偷，又發現天大的秘密，也讓她直呼「正所謂賊星該敗，還經法院認證，也實在是上天有眼！大快人心喔！哈哈哈哈哈哈哈哈實在太可笑了」。

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