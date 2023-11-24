大嫂懷孕報喜！小姑怒轟「自私」：我才剛生完欸...網全譙翻

▲一名小姑抱怨，大嫂沒經過家人同意就懷孕有夠自私，因為她剛生完小孩，媽媽沒辦法一次帶兩個。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

婆媳過招已經令人頭痛，若再加上姑類攪局，肯定是一場惡夢。一名小姑抱怨，大嫂沒經過家人同意就懷孕，明知她才剛生小孩，真的有夠自私。貼文一出，大家反而痛批該名小姑「毒姑無奇不有」。

原PO在Dcard表示，一聽到大嫂懷孕了全家傻眼，大家不解為何沒有先跟家裡討論，「我也才剛生小孩，我媽根本沒辦法帶兩個，後來我打電話給我大嫂，她說她之後打算辭職自己帶，在講什麼阿？現在誰會辭職在家帶小孩阿？為什麼這麼自私不先跟家裡商量再懷，我問她，她也一點都沒感覺有愧疚。」

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原PO透露，而且家裡明明是叫她再考慮一下，怎料到大嫂居然說他們在逼她墮胎，「誰逼她墮胎了？血口噴人？報喜？這麼自私的事還可以包裝成這麼美好？嫁過來就是什麼事情大家一起討論，不是你們擅自決定了，然後要大家無條件接受欸，不是說她不能生，就不能等等嗎？又不是不知道我才剛生沒多久。」

原PO嘆，哥哥跟大嫂計畫懷孕完全沒有一點點的消息，真不知道他們怎麼會變得這麼自私，說什麼辭職帶小孩真的傻眼，現在全家都對他們很失望。

貼文一出掀起全網熱議，網友紛紛譙翻「笑死我看了什麼啊，毒姑無奇不有」、「生小孩為什麼要經過妳同意」、「那家裡有長輩要仙逝，是不是也會開會一下，要花錢，大家准許他走了再走這樣」、「自私的一家人」、「一直說大嫂是嫁到妳家，依妳的邏輯，那妳也已經嫁出去了欸，娘家的事輪不到妳管，自以為什麼東西」。

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