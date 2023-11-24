餐廳女員工未到班...闆娘報警求助　驚見她中風躺浴室及時獲救

▲在桃園市中壢區某餐廳工作的吳姓女子，日前未準時到班引起老闆娘疑慮報警求助，在租屋處浴室發現疑似中風倒地無法動彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區吳姓女子平日在某餐廳工作，本月中旬未準時到班引起余姓老闆娘疑慮，因吳女有心臟病史，擔心發生意外趕緊報警求助。中壢警方前往吳女租屋處查看，發現全裸倒臥浴室內動彈不得，所幸意識清醒，經送醫急救後確認是中風，醫護人員指出，再晚一點送醫可能錯過黃金救援時間，經過治療後已移至一般病房逐漸康復中。

▲在桃園市中壢區某餐廳工作的吳姓女子，日前未準時到班引起老闆娘疑慮報警求助，救護人員檢視吳女身體狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，中壢派出所於10月15日中午接獲某餐廳余姓女經理報案指稱，餐廳1名47歲吳姓女員工平時都準時出勤，但當天卻未到班，因她有心臟病史且在外租屋獨居，擔心發生意外緊急報案求助，並提供吳女租屋處地址，請警方派員協助。

中壢派出所據報後，派遣巡邏中員警范竣評、田軒瑜到場協助，並同步通報119救護車前往救援，余姓女經理也趕往吳女租處現場查看。

▲在桃園市中壢區某餐廳工作的吳姓女子，在租屋處倒臥浴室，救護人員檢視吳女狀況後以擔架準備送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方員警到達吳女租屋處後發現，套房浴室發現全身赤裸的吳女倒臥浴室內，雖意識清楚但卻無法言語亦無法動彈，情況相當危急，員警立即引導救護人員上樓協助將吳女送醫急救。

經醫院醫護人員檢查，吳女是中風，疑似天氣溫差較大導致中風，若再晚一點送達醫院可能錯過黃金救援時間，經救治後目前已經從加護病房轉至一般病房，病情逐漸好轉康復中。

▲在桃園市中壢區某餐廳工作的吳姓女子，在租屋處倒臥浴室，救護人員將吳女送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

余姓女經理得知吳女狀況好轉後，向警方感謝及時救援，聲稱吳女是其好同事也是好友，很慶幸吳女能夠度過這次危機，現在將持續去醫院探望，祝福她早日康復。

中壢警分局強調，市民倘遇急迫緊急事故，警方一定主動伸出援手，竭盡全力援助，建議可優先通知119救護車到場救護，及時給予醫療協助，避免衍生其他危害。