苗栗縣立委2選區各2名候選人登記　仍維持藍綠對決態勢

▲2024立委選舉苗栗縣第一選區(海線)由民進黨徵召的前竹南鎮長康世明（左）和挑戰4連霸的陳超明（右）對決。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

2024立法委員選舉登記今天下午5點半截止，苗栗縣2個選區各有2位候選人完成登記，分別是第一選區民進黨的康世明和以無黨籍參選的現任立委陳超明；第二選區是國民黨的邱鎮軍和無黨籍的曾玟學。2個選區各有1名無黨籍的候選人，但他們背後都有明確的政黨支持，因此，這次苗栗縣立委的選舉基本上還是維持藍綠對決的局面。

2008年立委選舉改制以來，苗栗縣2個選區立法委員從未有民進黨籍當選，都屬民進黨全國的艱困選區，這次選舉民進黨在苗栗縣沒有辦理黨內初選，都是以「徵召」或「合作」方式參與選舉。

第一選區(海線)民進黨徵召前竹南鎮長康世明披掛上陣，挑戰連3任立委的老將陳超明；而尋求4連霸的陳超明，2020年被控在SOGO經營權爭奪案中收受不法賄款，全案目前尚二審審理中，案發後因被國民黨停權迄今，這次以無黨籍參選，本選區國民黨未提名，禮讓陳超明競選連任。

第二選區(山線)現任立委徐志榮表態不再連任後，這個選區是2個新人的競爭。國民黨經由民調初選由苗栗市長邱鎮軍代表出戰，承擔延續藍營鐵票區政治香火的重任；民進黨則與無黨籍的縣議員曾玟學合作，2020年曾玟學退出時代力量後，2022年擔任民進黨縣長候選人徐定禎競選總部發言人，並以全縣第一高票連任縣議員，今年再一次合作，來挑戰不可能的任務。

第一選區以無黨籍參選的陳超明，背後所有的政治資源與能量都來自藍營；第二選區無黨籍的候選人曾玟學也非常類似，從中央到地方，民進黨的黨公職和資源也源源不斷的供應到選舉團隊中，因此，2個選區基本還是維持藍綠對決的局面。

▲2024立委選舉苗栗縣第二選區(山線)雙雄爭霸都是新人，國民黨的邱鎮軍（右）對上無黨籍的曾玟學（左）。（圖／記者蔡文淵翻攝）