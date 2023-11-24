檢警聯手泰警跨國查緝5毒梟到案　阻絕市價逾億元海洛因入境

▲桃園地檢署今年4月間指揮刑事局、桃市刑大、桃園、中壢與大園等分局查獲自寮國走私一級毒品海洛因7.28公斤，市價粗估上億元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局刑警大隊今年偵破一起槍毒案，追查後掌握有運毒集團跨境走私毒品偷渡來台，經專案小組跟監調閱分析相關大數據後報請桃園地檢署指揮偵辦，於今年4月間由桃檢檢察官指揮刑事局國際刑警科、桃市刑大等單位

查獲自寮國偷渡走私入境一級毒品海洛因7.28公斤，市價粗估上億元，檢警陸續會同泰國警方跨境查獲呂姓犯嫌等5人運毒集團到案，經桃檢偵辦後已於近日偵結起訴。

桃園市刑大指出，本案經報請桃園地檢署檢察官指揮刑事局國際科、市刑大、桃園、中壢與大園警分局共組專案小組，於4月8日查扣一批自寮國走私來台海洛因毒品毛重7.28公斤，專案小組另於4月10日拂曉出擊，順利追查呂姓運毒集團成員到案。

▲桃園地檢署指揮刑事局等專案小組查獲運毒集團，查獲呂姓犯嫌等運毒成員到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，經查該運毒集團由陳姓主嫌籌組，陳因毒品案遭通緝潛逃至泰國躲藏，自國外遠端遙控在台運毒成員王姓男子等人從事走私犯行，專案小組將相關情資提供泰國警方偵辦，近日將陳姓主嫌連同其他共犯於泰國曼谷逮捕歸案，現場還查扣大麻14公斤、安非他命600公克等毒品，成功攔截於境外，避免毒品流入台灣國內。

檢警調查發現，販毒集團以陳姓男子為首，多具幫派背景，此次犯案手法推陳出新，將海洛因分散夾藏於寮國傳統圖案布製手提包內，但仍遭警方專案小組識破查扣，在緝捕過程中，綽號「猴子」之王姓男子見員警上門，竟躲藏在民宅屋頂，還自4樓欲竄逃至3樓時不慎摔斷雙腳，隨後被警方拘捕到案。

▲桃園地檢署指揮刑事局等專案小組查獲運毒集團，查獲5名運毒成員到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長吳坤旭強調，桃警團隊將持續掃蕩販販毒集團，讓市民感受警察打擊犯罪、除惡務盡之決心，查緝毒品為當前治安防範重點工作，未來仍將朝以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品存在，透過全面掃蕩查緝，還給市民乾淨安全生活環境。