登記截止！2024賴清德、侯友宜、柯文哲對決　候選人背景一次看

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者詹宜庭／台北報導

2024年總統、副總統參選登記於今天下午5時30分截止，民進黨總統參選人賴清德和副總統參選人蕭美琴在21日率先完成登記，而藍白陣營整合破局後，民眾黨總統參選人柯文哲和副總統參選人「新光公主」吳欣盈，今天上午11時7分共同完成登記；國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康於11時45分抵達中選會完成登記，《ETtoday新聞雲》整理了三組正副總統候選人學經歷，讓讀者能全方面了解三組人馬背景。

面對2024總統大選，中選會今日公布總統、副總統候選人名單，包括國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康；民眾黨總統參選人柯文哲、副總統參選人吳欣盈；民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴，三腳督局面正式成形。民進黨方面，賴清德過去曾任台南市長、行政院長，熟悉市政、內政；蕭美琴擁有美國哥倫比亞大學政治學碩士學歷，求學期間曾在民進黨駐美代表處工作，英文流利、擁有國際視野。

▼「藍白綠」3組正副總統候選人小檔案。（圖／記者詹宜庭、石嘉豪製，點圖放大，以下皆同）



至於在野部分，藍白郭三方人馬23日在君悅飯店進行協商後，最終不歡而散，甚至被外界形容為「分手擂台」。由於藍白合破局，雙方陣營也在今日分別宣布副手並登記參選，國民黨今日上午11點召開中常會通過備查副總統人選案，確定由中廣董事長趙少康與該黨總統參選人侯友宜共組「侯康配」參選。

今年66歲的侯友宜為現任新北市長，過去曾任桃園縣政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、內政部警政署署長、中央警察大學校長、新北市副市長，熟悉市政、內政；現為中廣董事長的趙少康今年73歲，曾任台北市議員、環保署長、國民黨立委、創立「新黨」，參選台北市長落敗後，投身媒體工作。

值得注意的是，趙少康於1989年聯合成立國民黨內派系「新國民黨連線」，倡議「國民黨改造運動」，1992年辭官再次競選立委時創下超高得票紀錄，2008年實行單一選區兩票制前，得票紀錄仍無人能撼，為至今單一立委得票最高者，在台灣政壇得到「政治金童」的稱號。

民眾黨方面，柯文哲提名民眾黨現任不分區立委吳欣盈擔任其副手，兩人一同到中選會登記參選。柯文哲為現任台灣民眾黨主席，2014年參選台北市長，以「在野大聯盟」為號召，擊敗國民黨籍候選人連勝文當選，成為台北市改制直轄市後首位無黨籍市長，並於2018年連任。

其副手吳欣盈則是新光集團第三代大公主，在上一屆立委選舉中名列民眾黨不分區名單，並於去年11月2日遞補宣布就職民眾黨不分區立委，學經歷豐富，曾在留英期間擔任時任保守黨副黨魁的選民服務與政策研究助理，從政時，因英文能力出眾受到柯文哲倚重，柯2次訪美皆由吳隨同，且當歐洲議會首度邀請台灣立委出席會議時，吳獲推派與會。

根據中選會規畫，預計於12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，12月11日抽籤決定號次，12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。

另依《總統副、總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法》規定，中選會在總統副總統選舉競選活動期間，應舉辦4場候選人電視政見發表會，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。根據規畫，第一場總統候選人電視政見發表會將在12月20日晚上7點登場、第二場在12月26日下午2點、第三場在12月28日晚上7點；副總統候選人電視政見發表會則在12月22日晚上7點舉行。