「侯康配」成軍！高雄藍軍鬥志來了　她讚最強組合勝選機率大

▲國民黨總統參選人侯友宜（左三）、副總統參選人趙少康（左四）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者賴文萱／高雄報導

「藍白合」正式破局，國民黨今（24）日上午11點召開中常會通過備查副總統人選案，由國民黨總統參選人侯友宜列席，並親自公布副手是中廣董事長趙少康。對於「侯康配」正式成軍，高雄藍軍再度激起鬥志，國民黨高雄市立委參選人李眉蓁直言，「這是國民黨最強組合，進可攻退可守，有非常大勝選機率」。

對於「侯康配」正式成軍參戰，激起高雄藍軍鬥志，國民黨高雄市議員邱于軒強調，「戰吧！國民黨，不管局勢怎樣，我們要挺著胸膛戰下去！」

▲國民黨召開正副總統提名人記者會，侯康配正式成軍。（圖／記者陳家豪攝）

國民黨高雄市立委參選人李眉蓁則指出，「這個是我們國民黨的最強組合了！」她分析，這個組合進可攻退可守，能讓國民黨在團結的基礎上向前走，有非常大的勝選機率。現在兄弟爬山各自努力，但希望最後登頂的時刻，還是能夠達成下架民進黨的目標。

國民黨高雄市立委參選人李明璇指出，趙少康一直以來在媒體上的努力有目共睹，不分黨派都對趙少康非常敬重，在其節目裡也是讓不同的聲音能夠充分表達，而且趙少康對於選舉不但有許多親自參與與操盤的經驗，更是對國際以及社經發展有多年的觀察與獨到的見解。

▲侯康配成軍，激起高雄藍軍鬥志。（圖／記者吳世龍攝）

「侯市長選擇趙少康搭配參選，我認為是非常加分的，樂觀其成，將全力輔選我們的正副總統候選人。」 李明璇強調，總統大選和立委選舉是密不可分的，所以還是要持續貼近民意，努力爭取選民的認同，她也相信趙少康的群眾魅力、知性力、正面的公眾影響力，能夠為這場選戰帶來更多加乘效果。

李明璇說，高雄是個充滿人情味的地方，對很多選民來說，某個層面都是「電視機前的觀眾」，建議趙少康利用最後50天黃金衝刺期，多來高雄走動，讓南部的觀眾們感受名人從電視機走出來的親民感，相信選民很快能夠付諸投票行動。

高雄市議員李雅靜表示，勉強的婚姻不會幸福，既然無緣藍白合，國民黨應當走自己的路，以最大的誠意請求台灣人民給國民黨一個機會，也給台灣一個重生的機會。

她指出，「侯康配」絕對是一時之選，趙少康是政壇前輩，素有政治金童稱號，擁有豐富的選戰經驗以及強盛的戰鬥力，確實能補足古意又憨厚的侯友宜。