侯康配就定位！台中藍營喊「不要棄保」：非超級無敵配但加分

▲國民黨中常會宣布總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者游瓊華／台中報導

藍白合宣告破局，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜今將在中常會宣布副手人選就是中廣董事長趙少康。台中是第一個藍白合整合成功的縣市，消息傳出，台中藍營基層錯愕也憂心，但強調既然正副總統人選定案了，就盡快整理隊伍大步向前；另有人提醒，這時候應該站穩下架民進黨立場，關鍵時刻不要玩棄保柯文哲，國民黨才有贏的可能。

台中市第五選區立委候選人黃健豪認為，侯友宜及趙少康兩人有互補性，一個是公務員出身、一個是媒體人，人選定案了就盡快整理隊伍大步向前，團隊也可以借重趙少康掌握時事議題的敏銳度，不管是當選後的國家願景，或過去八年民進黨的弊案，選戰最後50天都要密集的向選民訴求，爭取支持。

第六選區立委候選人羅廷瑋業看好趙少康的媒體力量，雖不敢說是超級無敵配，但認為趙少康的加入就是加分，有加分就是好的開始；更重要的是，正副人選確定更穩定軍心，且還有市長盧秀燕，加上台中是全台藍白合整合最成功的地方，也成了台中藍軍最大力量，雙方可以就定位迎戰。

台中市議員李中則提醒，國民黨要贏的話，就要集中火中打民進黨，因為大家想要下架的是民進黨，千萬不要玩棄保，去攻打柯P陣營，「棄保就是互罵對方，代表自己可以完成棄保優勢的那方」，如此一下恐兩敗俱傷。