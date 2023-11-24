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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白會談破局！PTT點名「念簡訊」是名場面　全場點頭

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲藍白郭三方協商，最終卻不歡而散。由左至右依序為柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜，昨（23日）在台北君悅飯店會面，長達2個小時的會談中氣氛火爆，最終不歡而散，也象徵藍白合作實質破局，被網友形容根本是「分手擂台」，就有人好奇，會談中的名場面是哪一幕？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「今天哪一段名場面最出乎預料？」一齣好看的戲劇或是電影，一定會有起承轉合，好奇會談中，大家覺得哪一段最驚豔？「我個人是選簡訊那段，實在太shock了」。

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜當場唸簡訊，柯文哲暴氣回嗆。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，有網友點頭，「簡訊一出現，郭台銘馬上臉就綠了」、「唸簡訊超扯」、「簡訊吧，唸完整個氣勢逆轉」、「簡訊阿，他還戴老花眼鏡」、「超像小朋友吵架」。

也有網友認為是黃士修發言，惹怒朱立倫那段，「土條氣走朱，超猛」、「土條堵嘴一直想談民調的朱」、「朱被土條嘴到翻臉」、「MVP要頒給士修」、「士修洗臉朱那段真的經典」、「毫無疑問土條MVP」、「土條幫老闆出了一口氣」、「根本是黃士修的生涯代表作」。

柯文哲、侯友宜、郭台銘、馬英九、朱立倫昨日下午進行會談，會談期間，侯友宜徵詢柯文哲同意，公開了柯文哲發給他的簡訊內容。柯文哲事後卻翻臉表示，雖然他同意，但把私人簡訊拿出來念，這種事只有名嘴跟側翼才會做。侯友宜則反駁「你可以不同意啊」，柯文哲怒回「不要打斷我」，場面十分火爆。

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