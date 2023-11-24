藍白合破局！趙少康任侯友宜副手　媒體人曝：趙政論節目已改名

▲國民黨總統參選人侯友宜、中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白雙方陣營與鴻海創辦人郭台銘，昨在君悅酒店舉辦會談，為在野整合做出最後的努力，不料，最終場面難堪，公開互撕、不歡而散，藍白合破局，雙方也連夜確認副手人選。對此，媒體人黃揚明指出，中廣董事長趙少康原在電視台主持的節目《少康戰情室》，今日上午已改成《TVBS戰情室》，似乎證實了這個傳言。

黃揚明提到，今天上午，各大媒體都陸續報導趙少康傳出將擔任侯友宜副手的消息。

黃揚明說，若趙少康先生確定擔任侯友宜副手，他在TVBS主持的政論節目「少康戰情室」恐怕得在趙搭配的法定競選期間做些調整。

黃揚明點出，因為《總統副總統選罷法》第46條第3項規定：「廣播電視事業從事選舉或罷免相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人、罷免案提議人或被罷免人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。」

因此，黃揚明表示，若趙少康在法定競選期間（總統、副總統選舉為投票日前28天）主持政論節目，就必須同樣公平地邀請另外幾組副總統候選人到節目中，但這幾乎是不可能的任務。「若違反此規定，廣播電視業者依法可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。」

然而，趙少康的節目《少康戰情室》已正式在稍早更名《TVBS戰情室》。此外，國民黨中央將在今日11時，召開中常會，宣布國民黨總統參選人侯友宜的競選搭檔，屆時，將有可能確認侯的副手，即是外界盛傳的趙少康。