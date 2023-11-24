看完藍白合點出民眾黨「最大問題」！PTT嘆：錢不夠都是空談

▲藍白郭會談最終不歡而散。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

藍白郭23日在君悅飯店進行協商，可惜最終不歡而散，還被形容為「分手擂台」，藍白陣營也在今（24）日分別宣布副手並登記參選。一名網友看完協商過程後，指出如果民眾黨要擴張實力，一定要繼續參選，但最大的問題它是「一人政黨」，除了柯文哲之外，很難向外界獲取資源。

柯文哲、郭台銘23日邀侯友宜陣營到台北君悅飯店會面，不過會談氣氛火爆，最後更是不歡而散，確定藍白合破局。會後柯文哲也隨即宣布，24日上午11點到中選會登記參選，同時公布副手。

一名網友看完後就在PTT指出，「講錢很俗氣、卻是很現實的問題」，認為在這次大選之後，民眾黨勢必又要面臨如何籌錢、獲取資源來挹注的問題，因為無論是維持運作或擴展實力，「錢不夠就都是空談」，尤其民眾黨想要進一步茁壯，就要投入2026的地方大選，除了議員席次之外，還要爭取縣市長位置，直轄市六都更極為重要，但「得燒掉不少錢，光靠政黨票的補助是不夠的」。

原PO接著點出民眾黨的最大問題，「它是一人政黨」，很多事情都需要依靠柯文哲，除了柯文哲之外，「還有誰能擔當門面去向外獲取資源？現在在民眾黨內握有重大話語權的黃珊珊？從時力跑過來的黃國昌？」

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



不少人看到後認同表示，「除非郭董真的要當他靠山，不然民眾黨聲勢會隨著柯文哲一路往下」、「大局雖然底定，選舉還是要錢啊，除非都打網路戰不做組織動員」、「民眾黨就是有一群粉絲都不食人間煙火，以為不用錢，不需要基層，不用地方勢力，只要有我阿北就好了」。

事實上，民眾黨8月6日4周年黨慶時，柯文哲也拍賣台北市議員王世堅送過的32件禮物，王世堅得知後表示，「柯文哲是有這麼缺錢嗎？」也嘆這情況根本是「真心換絕情」。事後柯文哲也笑說，「缺錢是真的」，因為民眾黨只有小額募款。