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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨不分區登記　台版「非常律師」現身、郭昱晴曝本就想投入政壇

▲▼民進黨不分區立法委員候選人登記 。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨不分區立法委員候選人登記 。（圖／攝影中心攝）

記者杜冠霖／台北報導

民主秘書長許立明今（24日）偕同多位不分區立委提名人代表穿著「導護志工台灣隊背心」，至中選會完成登記參選，其中，位列第16、被封為台版「非常律師禹英禑」的律師陳俊翰引起關注，參選人郭昱晴致詞時也透露，本來就有打算投入政治，想不到沒多久就接到邀約，希望和民主大聯盟夥伴們共同努力、進入立法院。

許立明今率不分區提名人至中選會登記，包括靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、現任立委洪申翰、羅美玲、范雲及表演藝術工作者郭昱晴、醫師王正旭、律師陳俊翰等，並以「給孩子們安心未來，做台灣的導護志工」的主訴求，為了讓台灣的下一代能夠獲得更加堅強的支持。

許立明表示，除了對在各領域支撐台灣的社會工作者表達感謝，願意答應民進黨的邀請，擔任不分區立委。跟其他政黨比較起來，這次的不分區男女性別比例16：18，也有各專業及社團人士，「足以代表社會裡面各個領域的意見」，現在做的事情都是在決定下一代的未來，所以這次民進黨的不分區，最重要的特色就是守護下一代。

立委林楚茵也特別介紹位列16名的律師陳俊翰，陳被封為台版「非常律師禹英禑」，患有罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，更經歷火警導致雙腿截肢，但仍刻苦取得台灣大學法律、會計雙學士，不僅是2006年律師高考榜首，同時也取得會計師執照，後也考取密西根大學法學博士。林楚茵表示，韓國有禹英禑，台灣也有像陳俊翰這樣勵志的代表。

林月琴致詞時則表示，民進黨跟其他政黨的不同之處是回應了民間的需求和批判，她在社福領域工作三十年，過去長期倡導兒少權益、兒童安全等，未來會秉持這樣子的方向持續努力， 更許諾在立法院的生涯裡，會勤奮問政，努力推動法令，甚至爭取更多社會福利預算，傾聽每一個弱勢家庭，以及社會福利各界的聲音，請大家一起為她加油，也支持民進黨，一起共同守護台灣的兒少，讓孩子有更安心的未來。

張雅琳表示，過去孩子們的需求向來都不是選舉的重點，但孩子是國家的主人翁，希望能換個視角，從兒童的需求出發，因此她決定接受徵召，建構一個從政府、企業乃至於社會支持育兒家庭的環境，未來她進入國會，希望從「兒童權利的面向」推動「友善育兒的政策」，並且從教育、生態、運動等六大領域努力。

郭昱晴表示，近幾年台灣在民間藝術、影視文化等展演領域上，孕育越來越多元的本土創作，台灣的作品也開始在國際間展露頭角。郭指出，有心人士刻意阻擋台灣提升自主國防力量，台灣越壯大，就越能感受到內部憂患與外力阻撓，若沒有其他力量與之抗衡，恐怕本土優秀的表演者、創作者，會被限縮在特定樣板的框架中，這並不是台灣社會樂見的情況。

▲ 民進黨秘書長許立明帶領民進黨不分區立委代表登記，許立明（左起）、林月琴、張雅琳、沈伯洋、郭昱晴、羅美玲。（圖／記者李毓康攝）

▲ 民進黨秘書長許立明帶領民進黨不分區立委代表登記，許立明（左起）、林月琴、張雅琳、沈伯洋、郭昱晴、羅美玲。（圖／記者李毓康攝）

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