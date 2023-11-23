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韓籍慰安婦提告「精神損害」勝訴　二審：日本政府須賠償每人2億

▲▼南韓首爾中央地方法院判決，日本政府須賠償12名慰安婦每人1億韓元。（圖／達志影像）

▲慰安婦銅像。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓與日本先前曾因二戰後所留下的韓籍慰安婦、非法強制徵用勞工等議題，導致雙方外交關係一度降至冰點，直到尹錫悅政府上台後，關係才有所改善。李容洙等20多名韓籍慰安婦針對日本政府提出二次損害賠償訴訟，在今日（23）二審時，法官駁回一審時的判決，認為日本應賠償每人2億韓元。

根據《韓聯社》，南韓首爾高等法院民事33部（部長法官為具惠根、黃聖媺、許益修）於23日針對此案作出二審判決，駁回一審在判決結果中對於「國家豁免」（State immunity）的認定，認為日本政府必須賠償韓籍慰安婦李容洙，以及金福童（已故）、郭藝南（音譯，已故）之家屬等16人每人2億韓元（約新台幣476萬元）。

二審法官指出，在國際習慣法上，認定大韓民國法院對於被告日本政府的審判權才是妥當，「當時慰安婦的動員過程中，被告（指日本政府）的違法行為被證實，因此必須支付合理的精神賠償金。」

▲▼李容洙在聽聞二審判決結果後，比出萬歲手勢。（圖／達志影像）

▲李容洙在聽聞二審判決結果後，比出萬歲手勢。（圖／達志影像）

二審法官在出裁決後表示，「此次事件的受害者們，連最低限制的自由都慘遭打壓，每天被逼迫和數十名日本軍人，進行違反自身意願的性行為，承受無數的傷害，甚至還得承擔懷孕、死亡的風險，直到戰後（二戰以後）仍無法適應正常的社交生活。因此，被告（日本政府）的行為違反大韓民國民法。」

在法庭結束審判後，李容洙坐在輪椅上被推出法院，她在輪椅上舉起雙手比起「萬歲」手勢。她表示，「感謝、感謝，實在太感謝了！我代替在天上的奶奶們致謝。」

據悉，李容洙等韓籍慰安婦受害者與其家屬，曾向南韓法院針對日本政府提出第二次損害賠償請求訴訟，2021年4月21日在首爾中央地方法院進行一審宣判，部長法官閔聖喆認為，身為被告的日本政府適用「國家豁免」（State immunity）原則，即日本國家主權不應受到侵犯、免受另一國法院司法管轄，因此駁回原告的訴求。

►韓籍慰安婦提告日本政府「敗訴」！韓法院一審駁回損害賠償訴訟

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