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性愛片遭大嫂外流！韓球星首發聲駁不倫戀　「嫂子不是那種人」

▲▼南韓國腳黃義助。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國腳黃義助被親大嫂外流性愛影片與爆料劈腿多女，但他的最新聲明表示相信大嫂「不是那種人」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

31歲南韓國足代表隊選手黃義助6月被爆劈腿多女與性愛片外流，警方調查證實，自稱前女友的外流者是他的親嫂嫂。然而，黃義助23日由法律代表出面聲明稱，兄嫂過去5年跟隨他旅外發展，提供一切照顧，相信兄嫂二人沒有動機陷害自己，有關兄弟金錢糾紛與叔嫂不倫戀的傳聞並非事實，「嫂子不是那樣的人」。

根據朝鮮日報報導，黃義助23日聲明稿表示，哥哥與嫂子過去5年和他一起在外國宿舍同居，照顧他食衣住行等所有日常生活，且他作為足球選手的收入全交由父母管理，針對部分人士稱他們兄弟發生金錢糾紛，或是作為小叔的他與嫂子不倫戀等傳聞完全不是事實。

▲▼南韓黃義助。（圖／路透）

▲黃義助聲明提到，他與家人都相信嫂嫂的清白。（圖／路透）

法律代表發布的聲明稿提到，黃義助選手與家人都相信嫂嫂的清白，兄嫂二人對待他仍維持著一貫毫無保留地奉獻精神，並提醒外界不要忘記當初是兄長夫妻一起堅持對外流影片者提告，希望大眾在正式判決前避免過度臆測。另外，黃義助方面也表示，由於散布影片與威脅者並非同一人，懷疑是具專業性、組織性的人士所為。

此前，黃義助的嫂嫂22日因為涉嫌違反性暴力處罰法、強迫與威脅等罪嫌，遭到拘留並移送首爾中央地方檢察廳。報導稱，嫂嫂6月在網路上自稱是他的前女友，匿名發布他與多名女性的性愛照片和影片，被捕後一度宣稱遭到駭客攻擊，但警方表示並未查到外部入侵的跡象，認為遭駭的機率很小。

韓媒先前報導稱，由於嫂嫂平時擔任黃義助的經紀人，也會一起到海外出差，被揪出身分後，不禁讓人懷疑當初嫂嫂根本是「自導自演」一邊拿性愛片威脅黃義助，一邊又以經紀人角色協助他撰寫聲明文，甚至傳出她阻止律師出面受訪。

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