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26歲韓女搭機前吸冰毒！想硬開「機艙逃生門」　秒被空服制伏

▲▼飛機,機艙,座位,緊急逃生出口,逃生門。（示意圖／CFP）

▲南韓一名女子疑似因為吸食冰毒神智不清，竟在搭機時企圖打開逃生門。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

南韓一架從美國出發飛回仁川的班機，出現有女性乘客在機上企圖打開逃生門的突發事件，空服人員發現後隨即制止其行為，並將其制伏。警方獲報後也在機場待命，並立刻對女子進行簡易藥物調查，結果出現毒品反應，因此當場緊急逮捕該名鬧事女乘客。

根據《中央日報》報導，仁川警察廳機場警察團23日表示，同日根據航空保安法暨毒品類管理法逮捕26歲A女，並展開調查。A女22日從美國紐約搭乘大韓航空的班機前往仁川國際機場，然而她卻在機艙內突然暴走，試圖打開緊急逃生門。

根據空服人員表示，A女突然在機內出現可疑症狀，隨後便衝到逃生門前，而空服人員見狀則立刻將其制伏。該班機抵達仁川國際機場後，警方也當場對A女進行簡易藥物檢查，並確定出現毒品反應，將其緊急逮捕。

警方目前尚未釐清女子企圖打開逃生門的原因，不過初步判斷跟吸毒有關。女子吸食的是俗稱冰毒的甲基苯丙胺。

根據南韓航空保安法，如果在沒有空服人員的指示下，擅自操控飛機出入口，最重將面臨10年以下有期徒刑，而使用毒品也同樣需要面臨10年以下有期徒刑或是1億韓元（約新台幣242萬元）罰金。

事實上，南韓早在6月就曾發生類似事件，當時一名搭乘濟州航空的10多歲乘客因為吸食毒品，在機上企圖打開逃生門，引發騷動，該名男子也在10月的一審法庭中被判3年有期徒刑。

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