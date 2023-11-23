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烘衣機1台2萬「值得買嗎？」　一票狂推：不用曬衣服真的很爽

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

▲不少網友覺得烘衣機值得入手。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有什麼家電是ㄧ定會購入的呢？近日有網友發文表示，他日前逛街買了烘衣機，但卻發現陽台放不下，大家有無購買烘衣機並將其放置室內的經驗？烘衣機值得買嗎？文章曝光後，就有不少網友大推，「烘衣服香又舒服」、「絕對值得」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「烘衣機值得入手嗎」為標題發文，提到他日前逛街時，看到了要價2萬元的烘衣機，並買了一台。不過他後來才注意到，自己家的陽台似乎放不下，恐怕只能置於室內，大家有買2萬元烘衣機又放室內的相關經驗嗎？

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▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「不知道這台值不值得，但烘衣機絕對值得，不用曬衣服真的很爽」、「烘衣服香又舒服」。其中也有人推薦，「記得要買瓦斯型，吃電的你的電費帳單會很精彩」、「插電的不要，瓦斯的可以，你自己去外面烘一次就知道差別了」、「只推瓦斯，電的不要」、「瓦斯的烘起來乾爽，讚」。

不過，也有些網友認為，「不如買除溼機，弄一個密閉空間，穩乾」、「除溼機就可以了」、「有除溼機就很夠用了」、「烘很久，曬一晚後關窗開除溼比較實在」、「烘衣機吃電很驚人」、「一堆衣服烘下去就縮了」。

據了解，瓦斯型烘衣機乾衣速度快，且較為省電；不過，瓦斯型烘衣機要考量到管線安裝與通風性，另外，它的價格也較高。至於電熱型烘衣機的價位則較低、較易安裝也較安全；只是其就較為耗電，乾衣的速度也比較慢。

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烘衣機除溼機PTT

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