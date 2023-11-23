提醒「石門水庫沒關」全場傻了！他驚淪老人用語：年輕人已聽不懂

▲原PO表示，朋友聽不懂「石門水庫沒關」的意思。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

稍為有點年紀的都知道，石門水庫沒關就是拉鍊沒拉。不過近日一位網友表示，日前和一群年輕朋友聚餐，好意提醒其中一人「石門水庫沒關」，沒想到全場沒人聽得懂，讓他超驚訝「年輕人已經不知道了喔？」

原PO在PTT以「現在年輕人聽不懂石門水庫沒關了喔？」為題發文，表示「剛剛跟遊戲群組的聚餐，我善意提醒其中一個人『你石門水庫沒關喔』」怎料對方聽不懂，還問其他人是什麼意思，結果整個餐桌沒有人懂，有的還不知道石門水庫是什麼，讓他驚呼「我沒這麼老吧！這麼經典的借代，年輕人已經不知道了喔？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言「老人會說翡翠」、「一股老人味」、「可能要改你的三峽大霸沒關」、「當初會想這種詞也真是蠻蠢的明明就不像」、「現在都說你原神沒有啟動哦」、「示範洩洪一次就懂了」、「我不會跟年輕人這樣」、「我上次聽到人家這樣說的時候是國中老師，他當時大概50歲，現在可能作古了」。

至於拉鍊跟石門水庫的由來為何？《每日一冷》解釋，據說民國50年代，在一場選美比賽的機智問答中，主持人問一位佳麗，如果男生拉鍊沒拉，要怎麼提醒？佳麗回，「我會跟他說，您的石門水庫沒關。」雖然她最後沒得名，但這用法也就持續到現在。

此外，日本以「社會之窗」（社会の窓）來表示拉鍊沒拉，因為1948年NHK廣播節目《社会の窓》，在談很多社會問題都藏在角落，之後就被當成婉轉詞：在丹麥，如果你沒拉拉鍊，會有人跟你說，你的蒂沃利大門沒有關。據了解，哥本哈根的「蒂沃利花園」（Tivoli Gardens），對大家而言，不單單只是遊樂園，也是一個精神象徵。

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