郭柯陣營達完全互信　郭辦：柯事先知賴佩霞要領表、郭要發時序文

記者蘇晏男／台北報導

郭台銘競辦發言人黃士修今（23日）表示，柯文哲今早帶著整個幕僚到郭台銘住家，並與郭的幕僚開聯合會議，代表兩邊陣營對整合已經有一致共識跟完全互信，只是在野整合力量是藍白郭三方缺一不可。另外，黃士修也透露柯文哲事前就知情郭台銘副手搭檔賴佩霞要到中選會領表、郭要發時序等。

▲郭競辦發言人黃士修23日下午受訪。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨總統參選人柯文哲邀約鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北市君悅飯店進行公開會面。針對柯郭早上會面談了什麼？黃士修說，柯文哲今早帶著整個幕僚到郭台銘住家，並與郭的幕僚開聯合會議，代表兩邊陣營對整合已經一致共識跟完全互信，所以現在只缺侯友宜。

媒體追問，郭柯陣營達完全互信，是否可能變成一組參選？黃士修說，郭柯陣營一致共識跟完全互信是要在野整合，在野整合力量是藍白郭三方缺一不可。

黃士修表示，藍白一下合，一下破局，都是舊的爭議，侯友宜堅持把民調爭議談完再來找郭台銘，這跟侯委託郭的說法不一致，所以真心誠意，希望且邀請侯來這裡實現承諾，藍白郭力量任一方不可或缺。

傳出柯文哲找郭台銘當民眾黨不分區立委第一，引發郭的怒火，黃士修說，完全子虛烏有，該報導說前天晚柯到郭家，讓郭火大，導致隔天賴佩霞到中選會領表，可是這謠言不攻自破；根據郭昨在臉書公布侯柯郭三人對話時序，如果郭火大把柯趕出去，請問柯昨早為何到郭家，且兩人相談甚歡。

黃士修表示，賴佩霞領表是既定手續，柯文哲事前完全知情，「包括郭董下午發的那篇時序釐清文，柯主席也知道郭董要發文，我們在事前也跟柯主席對過了」，雙方是完全互信，甚至柯今早帶幕僚跟郭辦所有幕僚開會，就是商討如何整合在野力量，藍白郭任一方不可或缺。

黃士修說，外界捕風捉影，或許有些人還想讓在野整合破局，但郭辦不揣測是何居心，因為郭台銘跟柯文哲真心誠意要推動在野整合，相信在野整合才能達到政權輪替目標 。