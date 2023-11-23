　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭柯陣營達完全互信　郭辦：柯事先知賴佩霞要領表、郭要發時序文

記者蘇晏男／台北報導

郭台銘競辦發言人黃士修今（23日）表示，柯文哲今早帶著整個幕僚到郭台銘住家，並與郭的幕僚開聯合會議，代表兩邊陣營對整合已經有一致共識跟完全互信，只是在野整合力量是藍白郭三方缺一不可。另外，黃士修也透露柯文哲事前就知情郭台銘副手搭檔賴佩霞要到中選會領表、郭要發時序等。

▲郭競辦發言人黃士修23日下午受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲郭競辦發言人黃士修23日下午受訪。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨總統參選人柯文哲邀約鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北市君悅飯店進行公開會面。針對柯郭早上會面談了什麼？黃士修說，柯文哲今早帶著整個幕僚到郭台銘住家，並與郭的幕僚開聯合會議，代表兩邊陣營對整合已經一致共識跟完全互信，所以現在只缺侯友宜。

媒體追問，郭柯陣營達完全互信，是否可能變成一組參選？黃士修說，郭柯陣營一致共識跟完全互信是要在野整合，在野整合力量是藍白郭三方缺一不可。

黃士修表示，藍白一下合，一下破局，都是舊的爭議，侯友宜堅持把民調爭議談完再來找郭台銘，這跟侯委託郭的說法不一致，所以真心誠意，希望且邀請侯來這裡實現承諾，藍白郭力量任一方不可或缺。

傳出柯文哲找郭台銘當民眾黨不分區立委第一，引發郭的怒火，黃士修說，完全子虛烏有，該報導說前天晚柯到郭家，讓郭火大，導致隔天賴佩霞到中選會領表，可是這謠言不攻自破；根據郭昨在臉書公布侯柯郭三人對話時序，如果郭火大把柯趕出去，請問柯昨早為何到郭家，且兩人相談甚歡。

黃士修表示，賴佩霞領表是既定手續，柯文哲事前完全知情，「包括郭董下午發的那篇時序釐清文，柯主席也知道郭董要發文，我們在事前也跟柯主席對過了」，雙方是完全互信，甚至柯今早帶幕僚跟郭辦所有幕僚開會，就是商討如何整合在野力量，藍白郭任一方不可或缺。

黃士修說，外界捕風捉影，或許有些人還想讓在野整合破局，但郭辦不揣測是何居心，因為郭台銘跟柯文哲真心誠意要推動在野整合，相信在野整合才能達到政權輪替目標 。

ET快訊
17歲少年酒駕雙載　女友摔成植物人！家屬忍痛拔管
不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

李柏毅發起「護國海鯤號」行動　潘孟安：藍白還在吵，民進黨已做好準備

民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

李柏毅發起「護國海鯤號」行動　潘孟安：藍白還在吵，民進黨已做好準備

民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

台東縣長盃5人制足球錦標賽11／24豐里國小登場

張泰山推關懷盃台日交流　沖繩議員親自來台：意義重大

3刀剁掉雙掌！酒商斷肢丟河中找不回　主嫌賠700萬和解...下場曝

日本熊屍胃部挖出「人類殘骸」！ DNA確定是22歲男大生

明天日夜溫差逾10度　下波冷空氣急凍5天「全台有感」

興富發亞灣特貿3都更案首辦公聽會　設計圖曝光

馬瑞／亞裔美國人擁槍率攀升　美國種族歧視縮影

桃園路上看見「發光繩子」他靠近驚覺是球蟒！　恐被棄養或走失

全國學校民俗體育競賽報名創新高！13項目近萬人大顯身手

賓士「大改款GLC休旅」撞測拿下完美滿分！頭燈、行人防護受肯定

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

快訊／郭台銘宣布退選　賴佩霞發聲明：這一路我們沒有背棄理念

侯友宜為何公開柯文哲「私人簡訊」？　她曝原因：一槍斃命

全面開戰！國民黨劃清界線　嚴禁柯文哲替藍營立委參選人站台

柯文哲今早領表「宣布副手」　吳欣盈將陪同

侯友宜明天11點45分登記正副總統

侯唸簡訊　吳子嘉：最錯愕的人是郭

美麗島民調／藍白合破局！　侯友宜幾追平賴清德、拉大與柯差距　

更多熱門

相關新聞

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

藍白整合進入最後關頭！民眾黨總統參選人柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北市君悅飯店進行公開會面；目前柯、郭2人已在飯店休息等候，就等侯陣營做最後的確認。另外，郭陣營也準備了2組倒數計時器，分別是「距離參選登記時間」，會倒數到24日傍晚5點；另一組則是「距離藍白郭會談表定開始時間」，從3點開始計算。

公布藍白陣營厭女言論　范雲呼籲：選舉勿陷仇女與歧視

公布藍白陣營厭女言論　范雲呼籲：選舉勿陷仇女與歧視

邀侯友宜住一晚！郭台銘豪氣包君悅套房　力促在野順利整合

邀侯友宜住一晚！郭台銘豪氣包君悅套房　力促在野順利整合

郭柯臉書非談正副手而是要促整合　黃士修：只差侯一人「也歡迎邀馬」

郭柯臉書非談正副手而是要促整合　黃士修：只差侯一人「也歡迎邀馬」

駁列侯副手「哭整晚」　柯志恩：不是姓柯都那麼愛哭

駁列侯副手「哭整晚」　柯志恩：不是姓柯都那麼愛哭

關鍵字：

黃士修郭台銘柯文哲藍白合在野賴佩霞2024總統

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面