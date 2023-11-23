郭柯臉書非談正副手而是要促整合　黃士修：只差侯一人「也歡迎邀馬」

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲邀約鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜今（23日）下午到台北市君悅飯店進行公開會面。郭台銘競辦發言人黃士修表示，郭台銘跟柯文哲已經準備好了，只差侯友宜一個人，也歡迎侯邀前總統馬英九來見證。黃士修也說，柯文哲跟郭台銘今的臉書聲明，是代表柯郭一致要推動在野整合，並沒有談到副手人選跟其他職位，是單純、認真地推動在野整合。

▲黃士修23日受訪。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘23日下午2時半許偕副手搭檔賴佩霞抵達君悅飯店。黃士修受訪時，對於侯競辦副執行長謝政達及國民黨副秘書長江俊霆到君悅是來邀郭去馬辦，是否沒答應代表藍白合破局？黃士修說，侯友宜前天晚上打給郭台銘，拜託郭當桶箍，郭接受委託後也跟柯溝通，柯也同意郭當公親，所以郭是受到侯柯雙重委託，來主持整合。

侯友宜不願到郭台銘家，也請柯文哲安排第三方場地，也就是君悅飯店現場，然侯今卻回覆要求柯到馬辦，先解決藍白民調爭議，這令柯郭感到十分不解，因為郭已向侯柯多次強調藍白爭議沒有結果，在傷口撒鹽只是撕裂支持者，完全無助整合。

黃士修表示，既然侯友宜已經委託郭台銘當桶箍，彼此應該開啟新的一局來談在野整合，不要拘泥過去總總爭議，只是累積相罵本，所以郭陣營忠心希望侯可以蒞臨飯店。如今郭、柯已經準備好了，只差侯一個人，也歡迎侯邀馬來見證。

對於等到幾點？黃士修說，沒有預設期限，希望侯友宜到君悅參加三人會面，畢竟這是侯親口拜託郭台銘的，也是郭再三跟柯確認，柯欣然同意，既然有這麼好的機會，就等候侯大家光臨。

媒體追問，柯文哲跟郭台銘皆發文說邀請郭加入整合過程，意思是郭同意退選？黃士修表示，柯文哲跟郭台銘的臉書聲明，是代表柯郭一致要推動在野整合，就是要準備好三人會面，所以柯郭的臉書沒有談到副手人選跟其他職位，是單純、認真地推動在野整合，場地跟兩位當事人準備好了，非常期待侯來跟柯郭好好談談在野整合。