駁列侯副手「哭整晚」　柯志恩：不是姓柯都那麼愛哭

▲柯志恩23日下午受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍白合瀕臨破局，前立委郭正亮指國民黨找智庫副執行長柯志恩任副手機率90％，臨時從不分區名單抽換柯，柯也沒得選，柯因此哭了一整晚。對此，柯志恩今（23日）下午表示，不是每個姓柯的都那麼愛哭好不好，郭正亮玩笑開得太誇張，「我沒有哭整晚」，解讀女人的心，隨便聽一聽就好。

朱立倫23日下午率國民黨不分區立委參選人到中選會登記。媒體詢問柯志恩是否知道國民黨總統參選人侯友宜的副手人選？柯志恩表示不知道。對於上述郭正亮的言論，柯志恩說，她雖然姓柯，但不是每個姓柯的都那麼愛哭好不好，而且郭正亮說的國內外情勢可以聽一聽，但解讀女人的心，隨便聽一聽就好。

朱立倫則在一旁笑道，如果他跟高雄市前市長韓國瑜可以聽到柯志恩哭一個晚上，那也是很好的消息，但沒有這個機會。柯志恩也附和，沒有這個機會，也沒有這種事。

柯志恩表示，郭正亮玩笑開得太誇張，大概是反映他自己人揣測的可能副總統候選人，但目前為止可以告訴郭，這前提設立不對，「我沒有哭整晚，我雖然姓柯，我真沒有那麼愛哭；我只能說，阿亮他自己，如果中外的選情你可以好好聽一聽，但對於女人的心裡，你就隨便聽一聽就可以了」。