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莪馨奶奶奉獻逾20年　雲林家扶志工共享感恩節火雞盛宴

▲雲林家扶莪馨志工媽媽們用2、30歲月服務，確確實實做到愛人如己。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶莪馨志工媽媽們用2、30歲月服務，確確實實做到愛人如己。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日感恩節！雲林家扶中心為感恩20位志工與社工們辦理火雞享用大餐，特別邀請在家扶服務超20年的阿嬤級的莪馨志工媽媽餐敘，有桂花、秀鳳、芙蓉、素鳳、秀月還有莪馨會隊長賴文玉，誠摯感謝她們奉獻了最精華青春歲月，陪伴服務的家庭與雲林家扶攜手並進。

雲林家扶虎尾區副主委李萬吉表示，要把服務的孩子當成自己孩子疼惜不簡單，而將服務家長當成自己爸媽般敬重又談何容易，再把服務家庭場域當成自己家來清潔打掃，豈是一般可以做得到，但莪馨會這群志工媽媽們用2、30歲月服務確確實實做到愛人如己。

▲雲林家扶莪馨志工媽媽們用2、30歲月服務，確確實實做到愛人如己。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶莪馨志工媽媽們用2、30歲月服務，確確實實做到愛人如己。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年接受全國扶幼大會表揚雲林家扶莪馨會隊長賴文玉，志工資歷20多年，從活動、財物、文書跟著前輩學習，文玉特別謝謝資深伙伴們教導與提攜。而丁秀鳳高齡75歲於1994年入雲林家扶莪馨會志工行列，有活動或義賣甚至招待服務家庭用餐或點心，就是「丁大廚」上場時刻，更常自掏腰包做出美食佳餚分享，擔任志工盡心盡力。

同為1994年加入莪馨會志工73歲的林芙蓉，得過志工服務銅質、銀質、金質獎三滿貫，記憶最深刻早期雲林家扶舉辦千人爌窯，要揀柴火、要泥巴造窯又要顧及家扶孩童安全，回想起來笑說「年輕真好友用不盡的體力」，鼓勵年輕人做了就對。

而62歲莪馨媽媽程素鳳於20年前家扶居家服務中，看見住在荒廢豬舍的家庭，滿心不捨更讓她與先生堅持用愛分享。還有67歲郭秀月雖然是2009年才加入莪馨會志工媽媽，於服務照顧被疏忽幼兒時，孩子緊緊抱著她，滿是渴望愛的眼神，那眼神是秀月阿嬤一輩子忘不了，孩子就是要有人養有人抱有人疼惜。

從雲林家扶1990年成立莪馨會志工隊即加入服務行列的彭桂花，73歲的桂花姊笑說經歷3天3夜說不完，但最深刻莫如30年前到宅教導衛生清潔，進入服務屋內宛如廢墟，又瀰漫噁臭味，廚房油污浴室層層髒垢，嚇得跑到屋外連連噁吐不止，但既來之則安之，強壯自己信心步步教導著家長與孩子，做好清潔打掃，還有衛生教育觀念灌輸持續有2年之久。

雲林家扶副主委李萬吉感謝優秀志工傳承服務精神，還有社工伙伴們，於感恩節讓大家珍惜身邊所有，加強人與人的聯繫建立深厚情感，感恩謝謝家扶與莪馨會志工們努力付出，為社會建立祥和為家扶服務家庭走向自立安康大道。

▲雲林家扶莪馨志工媽媽們用2、30歲月服務，確確實實做到愛人如己。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日感恩節！雲林家扶中心為感恩20位志工與社工們辦理火雞享用大餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

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