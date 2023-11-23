彰化宿舍起火4人受困！　竟是移工起爭執...先砍再拿瓦斯噴燈燒人　

▲和美鎮移工宿舍今天凌晨發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮彰和路1棟4樓透天厝移工宿舍今天凌晨發生火警，有4名躲頂樓的移工被救出分別受有肢體燒燙傷及及胸悶狀況，送往醫院，原本以為只是單純的火警意外，但警方查出，是兩名移工因為不明原因發生爭執，其中一人先拿刀砍殺對方，再拿噴燈噴火燒人，結果釀成火警，造成一人四肢顏面燙傷插管治療、另一人則意識不清，詳細的發生原因，有待警方調查。

彰化縣消防局表示，這起移工宿舍火災發生在今天凌晨零時9分，地點在和美鎮彰和路二段的4樓透天民宅，民宅5樓有鐵皮加蓋，接獲通報後立即出動各式消防車輛14輛、救護車5輛、消防人員46人前往搶救，2樓的一間房間燒毀，在零時51分火勢撲滅。

警消初步了解，傷者有4名男移工，年齡介於26歲至 32歲之間，分別受有肢體燒燙傷及及胸悶狀況，送往彰基及秀傳，經過追查，其中行兇的32歲男移工，疑似先持刀砍殺對方，再用瓦斯噴燈往對方身上狂噴，因而引發火警，送至彰基，意識清楚，2～3度燙傷，四肢顏面燙傷，面積大於25％，血壓144/86，心跳85，預防性插管，目前在燙傷病房。

但被傷的另一名43歲移工傷勢嚴重，送至彰基時意識不清醒，燒燙面積少於90％，血壓114/58，心跳133，昨天入急診後直接進開刀房，做骨科、整型外科手術，目前尚在開刀搶救中。由於2人皆在醫院救治，詳細的行凶原因，有待警方進一步調查釐清。