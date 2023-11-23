台南多項首創移工服務　營造友善移工溫暖城市

▲具體落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，勞工局首創多項移工服務，對象不僅包含家庭類、事業類移工，亦包含來府城求學的境外學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為創造「『移』家『移』居」（宜家宜居）外國人友善工作、生活環境，具體落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，勞工局首創多項移工服務，對象不僅包含家庭類、事業類移工，亦包含來府城求學的境外學生。

勞工局王局長鑫基表示，目前台南市移工人數為63816人，產業移工為49071人（佔總移工人數77%），社福移工為14745人（佔總移工人數23%），為讓外國人安心在府城工作、生活，貼近移工工作及生活的服務是很重要的，107年開辦至今的家庭類勞雇安心計畫，服務近300個家庭，於上週(11/17)亦舉辦6年成果論壇，本計畫由護理師、取得居服員資格的翻譯人員直接到宅提供服務，有助於提升外籍看護工照顧職能，也避免因語言隔閡造成的糾紛，提升整個家庭的生活及照護品質。

產業類勞雇安心則是2022年首創，和家庭類勞雇安心相同元素，由專業職業安全衛生人員、翻譯直接到移工實際工作領域、以走動式服務模式，針對移工工作環境上應注意事項與職能進行宣導及翻譯。2023年共服務40家事業單位，共計228位移工及176位主管人員參與。

而移工職安知能的提升一直是勞工局關注事項，持續結合勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心合作辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，體驗高架作業安全、機械作業安全及電氣作業安全模擬訓練課程，加強移工防範職業災害發生的認知能力。2023年亦結合職安署南區健康服務中心辦理6場「外國人健康諮詢服務方案」，透過專業醫師、護理人員團隊，結合事業單位駐廠人員及勞工局翻譯服務，針對移工提供個人健康諮詢、工作相關疾病預防及健康指導。

「境外生訪視關懷服務」也是台南2018年首創，結合內政部移民署至學校及境外生實習企業進行關懷訪視，迄今至6所大學訪視暨宣導共計42次，並至8家事業單位訪視境外生實習情形，服務境外生人數共計3219名。端午節、中秋節各大節慶前往學校關懷訪視，上週(11/14)亦邀請邀請崑山科技大學、台南應用科技大學、南臺科技大學新南向國際專班的外籍生一同參與「國際勞動力一家親」活動，除宣導在臺生活及相關法令權利，彼此的互動交流、認識體驗臺南在地文化，從求學、工讀、生活等一切，希望藉著此服務平台的串連，讓外籍生能安心在臺南求學、工讀，具體落實黃市長偉哲「希望家園」理念。