南投縣茶葉今年2波外銷對岸三大城市　共1.5萬斤進帳5000萬元

▲南投縣最新一批外銷對岸的7千台斤茶葉，今日進行裝櫃儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與縣農會共同將茶葉行銷至中國大陸，包括日前已運送的第一批和今天裝櫃的第二批，合計外銷已有1萬5000台斤，收入超過5000萬元；縣政府表示，這代表南投縣茶葉在外銷方面取得顯著成就，也象徵南投縣茶葉在國際貿易上的進步。

縣府今日進行7000台斤茶葉裝櫃儀式，準備銷往對岸杭州、寧波及湖州三大城市，縣長許淑華與縣農會理事長江林稟、總幹事曾明瑞，立委馬文君，縣議員林儒暘、游顥、林芳伃、縣府農業處長蘇瑞祥等都到場見證；縣府指出，本次外銷促進縣內各級農會與杭州市的杭州海藍盛富貿易有限責任公司、寧波市的寧波寶盈供應鏈管理有限公司及湖州市的湖州浙北大廈超市有限公司合作，鞏固南投茶葉在國際市場上的地位。

許淑華指出，中國大陸飲茶文化與台灣相近，先前赴對岸參加兩湖論壇時，與縣農會於杭州、寧波及湖州成功簽下10億元南投縣農產訂單，今年裝櫃茶葉更已銷售5000萬元，讓農民非常振奮；她也鼓勵農民做好各種農業加工產品，確保產品品質，並期待中央能在觀光及農業上為地方找尋更多的出路，讓全世界都能品嘗到南投優質的農特產品。

曾明瑞說，南投八大茶區的茶葉都深受對岸民眾喜愛，這段時間農民忙於裝箱，大家都感到非常欣慰，未來還會有更多次出貨，縣農會將持續與縣府密切配合，促進農產品銷售及經濟發展，增加農民收入；縣農會也積極推動產銷平台，將農特產從產地直送到消費地，讓消費者能直接跟農民購買，目前已在國道關西服務區及台中第六市場進行3場次試營運活動，皆有良好銷售成績，11月底及12月初則將舉辦4場次南投青農快閃市集活動，進一步推廣南投農產品。