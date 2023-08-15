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茶葉店竟研發出「混和蛋」　整顆蛋的營養跑不掉

▲台南安平區一家茶葉店負責人陳建燁，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平區一家茶葉店負責人陳建燁，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平區一家茶葉店負責人，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利，負責人陳建燁說，這項專利不藏私，有意要開班授課，讓其家庭化。

▲台南安平區一家茶葉店負責人陳建燁，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

位於安平建平里內的一家茶葉店負責人陳建燁指出，平常發現有人吃蛋時，不喜歡吃蛋黃，因覺得蛋黃有腥味或容易嚥著不好吞下，而不喜歡吃，但蛋的營養幾乎在蛋黃內，所以才有要將蛋白與蛋黃混合一起的念頭，吃到雖是蛋白的口感，但一樣會吃到蛋黃的營養成分，整顆蛋的營養完全跑不掉。

▲台南安平區一家茶葉店負責人陳建燁，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳建燁說，他將這個「混和蛋」的研製，經過八、九個月的操作，從剛開始拿捏不到力道，離心大而將蛋搖破，而破的蛋就拿來炒蛋或其他煮食，而搖成功的，在煮食時也會破裂，而才發現破殼的原因，後來均選較硬蛋殼來作茶葉蛋，而蛋殼薄也沒有破裂則以水煮蛋為主，而水煮蛋會呈淡黃色的表面，又稱「黃金蛋」。

▲台南安平區一家茶葉店負責人陳建燁，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳建燁說說，每顆「混和蛋」茶葉蛋，除了先挑選品質好的洗選蛋外，還要經過搖蛋，讓蛋白與蛋黃混合在一起，僅呈現出蛋白，再來將蛋以水煮熟，然後採用百年中藥店的天然中藥以小火去熬煮茶葉蛋，整個過程得花費5天時間，是相當費工。

▲台南安平區一家茶葉店負責人陳建燁，研發出自家茶葉蛋，是將蛋白與蛋黃混合成一體，看不到蛋黃確能吃到蛋黃的營養，獲得「混和蛋」結構的新型專利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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