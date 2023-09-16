　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

林內農會木瓜前進星馬　張麗善：不懈的努力創國際異彩

▲林內鄉農會舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉農會舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉農會今（16）日舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」一早現場即熱鬧非凡，雲林縣長張麗善表示，林內農會的木瓜已成功走入星馬外銷市場，讓林內的農民在國際市場上大放異彩，而成就的背後是總幹事黃國洲及理監事與農民們不懈的努力。縣府將繼續全力協助農會和農民，將雲林的優質產品推廣至全球。

雲林縣長張麗善強調，縣府對於農會的各項業務都將全力支持，只要能夠推廣農產品、照顧農民、實現農業永續經營的政策，都將得到支持。張麗善指出，木瓜、鳳梨和香拔茶，一直是林內農會的行銷亮點，除了通過評鑑提升品質，也通冷鏈技術克服蔬果保鮮的難題，讓雲林的蔬果更具競爭力，開拓國際市場。

▲林內鄉農會舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉農會農會舉辦木瓜和鳳梨品鑑，透過農友們的技術交流，不斷提升產品品質。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善進一步提到，今年四月，縣府與多個雲林農會，包括林內農會總幹事黃國洲等人，前往星馬參加當地全國連鎖超市舉辦的「台灣蔬菜節—雲林良品週」，受到當地消費者的熱烈歡迎，而林內農會的木瓜在上個月成功外銷到新加坡，這顯示了林內木瓜品質在星馬市場上的優越地位。

最後，林內農會總幹事黃國洲表示，林內的木瓜品質卓越，被譽為木瓜界的「愛馬仕」，每年的6月至11月是品嚐木瓜的最佳時機，農會舉辦木瓜和鳳梨品鑑，透過農友們的技術交流，不斷提升產品品質，保持競爭力。此外，農會也開發了多項加工產品，包括酵素和保養品，品質一流。他呼籲全國民眾支持雲林的農產品，享受當地的美食，保持健康。

▲林內鄉農會舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內的木瓜品質卓越，被譽為木瓜界的「愛馬仕」，每年的6月至11月是品嚐木瓜的最佳時機。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►毛巾之鄉的驕傲　2023第十屆虎尾毛巾節9／23－25熱鬧登場

►微信暱稱「叫你阿嬤來囉」搞販毒　小蜜蜂送毒！24hrs快遞不打烊

►斗南警方抄販毒集團！藥頭反鎖廚房「安毒藏冰箱」　攻堅畫面曝光

►小黃運將載到車手暗中報案　警直擊170萬交款現場拘捕2人

►雲林名店員工湯匙舀地上積水！衛生局稽查「主角」　真相大白

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
馬國女和男友逛夜市「狂比540手勢」　路人秒報警救一命
遊覽車中山高撞拖板車　14人送醫...日本旅遊全毀了
「逾5千萬顆蛋」要銷毀！　損失約2億元
男星來台街頭喊2字遭禁止！　「在台灣不要說」日網驚
1年義務役訓練變硬了！　他驚「比海陸精實」
住透天就不怕遇惡鄰？　過來人曝「1屋型」還是無解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

雲林登革熱1日大增13例　縣府：若查獲孳生源絕不寬貸！

林內農會木瓜前進星馬　張麗善：不懈的努力創國際異彩

血癌兒幹細胞移植重生！前新加坡外長來台感恩 　見證生命奇蹟

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

雲林登革熱1日大增13例　縣府：若查獲孳生源絕不寬貸！

林內農會木瓜前進星馬　張麗善：不懈的努力創國際異彩

血癌兒幹細胞移植重生！前新加坡外長來台感恩 　見證生命奇蹟

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

5年前沒吃到！日男神夜市大吃：我很滿足　中文撩妹「一生愛你」

隱身文山區近郊山區！北市秘境餐廳再多一家　9／30前用餐8折

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

甜點店被留1星負評　開客人名字玩笑「XX週特價」！他看傻：太過分

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口！她淚崩：7天了

陳美鳳被拱選副總統！募款差200萬⋯她唱2首歌瞬間達標

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

超熱銷空間噴霧又出新香！打造療癒睡前儀式感更好入眠

快訊／台中太陽抗議參賽權遭取消2度聲明　質疑T1先斬後奏

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

地方熱門新聞

搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊挨轟

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

台農2度被約談　喊委屈的董座出國了

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

潮時尚「雲林厚工學」芭比時裝秀

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

張麗善宣布雲林校園「蛋蛋危機」解除

南消七大隊結合虎尾寮社區公益捐血

更多熱門

相關新聞

雲林減碳生活行動年　張麗善盼遊客變香客

雲林減碳生活行動年　張麗善盼遊客變香客

雲林縣政府訂定2023年為雲林「減碳生活行動年」，14日於北港滯洪池舉辦響應氣候變遷、植樹減碳的系列活動，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君、社會處長林文志、水林鄉與北港鎮公所各級主管等與會，攜手鄉親一起種樹共同打造綠化又美化的生活環境，盼「香客變遊客，遊客變常客」。

斗六文旦義賣　劉建國邀民眾傳遞愛心

斗六文旦義賣　劉建國邀民眾傳遞愛心

男健保卡註記「器官捐贈」意外過世捐眼角膜

男健保卡註記「器官捐贈」意外過世捐眼角膜

張麗善宣布雲林校園「蛋蛋危機」解除

張麗善宣布雲林校園「蛋蛋危機」解除

張麗善訪世客博行銷雲林「詔安客」

張麗善訪世客博行銷雲林「詔安客」

關鍵字：

林內農會雲林張麗善木瓜評鑑外銷

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

辦身分證注意！照片規範多一規則

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面