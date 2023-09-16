林內農會木瓜前進星馬　張麗善：不懈的努力創國際異彩

▲林內鄉農會舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉農會今（16）日舉辦「夏日樂悠遊木瓜及蔬果產業文化活動」一早現場即熱鬧非凡，雲林縣長張麗善表示，林內農會的木瓜已成功走入星馬外銷市場，讓林內的農民在國際市場上大放異彩，而成就的背後是總幹事黃國洲及理監事與農民們不懈的努力。縣府將繼續全力協助農會和農民，將雲林的優質產品推廣至全球。

雲林縣長張麗善強調，縣府對於農會的各項業務都將全力支持，只要能夠推廣農產品、照顧農民、實現農業永續經營的政策，都將得到支持。張麗善指出，木瓜、鳳梨和香拔茶，一直是林內農會的行銷亮點，除了通過評鑑提升品質，也通冷鏈技術克服蔬果保鮮的難題，讓雲林的蔬果更具競爭力，開拓國際市場。

▲林內鄉農會農會舉辦木瓜和鳳梨品鑑，透過農友們的技術交流，不斷提升產品品質。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善進一步提到，今年四月，縣府與多個雲林農會，包括林內農會總幹事黃國洲等人，前往星馬參加當地全國連鎖超市舉辦的「台灣蔬菜節—雲林良品週」，受到當地消費者的熱烈歡迎，而林內農會的木瓜在上個月成功外銷到新加坡，這顯示了林內木瓜品質在星馬市場上的優越地位。

最後，林內農會總幹事黃國洲表示，林內的木瓜品質卓越，被譽為木瓜界的「愛馬仕」，每年的6月至11月是品嚐木瓜的最佳時機，農會舉辦木瓜和鳳梨品鑑，透過農友們的技術交流，不斷提升產品品質，保持競爭力。此外，農會也開發了多項加工產品，包括酵素和保養品，品質一流。他呼籲全國民眾支持雲林的農產品，享受當地的美食，保持健康。

▲林內的木瓜品質卓越，被譽為木瓜界的「愛馬仕」，每年的6月至11月是品嚐木瓜的最佳時機。（圖／記者蔡佩旻攝）