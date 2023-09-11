女業務陪外商品威士忌！男友飯店大廳苦等一夜　結局讓人怒了

▲賣茶女被客戶邀約品嘗威士忌，結果醉倒飯店房間，遭客戶趁機猥褻。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名賣茶葉的女子透過友人介紹，認識香港籍邱姓客戶，邱男詢問除了茶飲，是否要試試品嘗威士忌，女子不想錯過業績，到邱男下榻飯店赴約，沒想到自此失去聯繫，男友焦急等到隔天早上報警，一進門就看到被害人衣著整齊昏睡床上，經送醫化驗酒測值超過1.0mg/l，且內衣裡面有邱男的DNA，台北地檢署11日依趁機猥褻起訴邱男。

據了解，邱姓男子來台經商，平常都下榻在某知名飯店，經友人介紹認識賣茶葉被害人後，2人先是互加LINE，一開始只是普通的閒聊，後來邱男詢問被害人除了品茶外，會不會品酒，被害人覺得邱男怪怪的，擔心自身安危，但又不想錯過外商大筆交易的業績，因此告訴男友，過陣子一定要打電話去叫她離開飯店。

被害人約在事發當天晚上11點左右，帶著先前喝剩的威士忌抵達飯店，邱男也準備了一些威士忌，2人小酌一番後，被害人男友在凌晨2點到飯店，打電話發現被害人沒接，要求飯店人員幫忙開門或通知邱男也遭拒絕，男友焦急地在大廳等到清晨，通知被害人姊妹協助報警。

警方到場後，飯店人員只好打電話通知邱男下樓，把警方和男友帶進房裡一看，被害人衣著整齊、蓋著被子，睡死在床上，邱男表示2人都只喝了一點酒就睡了，警方不敢大意，連忙協助將被害人送醫檢查。

雖然體內沒有驗出毒品藥物反應，但抽血酒精濃度換算成呼氣值超過1.0mg/l，顯然不是一般人能接受的酒量。此外，醫院在被害人的內衣裡面、胸部的地方，採集到邱男的DNA，檢察官因此不採信邱男辯詞，認定邱男趁被害人酒醉時伸出狼爪，依趁機猥褻罪起訴。

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