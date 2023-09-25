健忘不是失智！營養師曝失智前兆　推「麥得飲食 」預防避3高

▲響應國際失智症月，門諾醫院營養師前進大賣場辦理衛教宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年9月是國際失智症月，常自覺健忘的民眾，多半憂心會不會引起失智症而求診，門諾醫院壽豐分院失智照護中心主任王迺燕表示，健忘雖不會直接引起失智症，但2者的風險因子多半與腦部發炎有關，建議日常可透過麥得飲食攝取營養，防範腦部發炎、退化。

▲活動現場設計闖關遊戲，說明失智與健忘不同。

隨著人口老化，預防失智症議題越來越受到民眾重視，中年後忘東忘西雖是常見症狀，但仍有許多人擔心「健忘」恐是失智症前兆。門諾醫院失智照護聯合服務中心護理師賴莉卉說，經旁人提醒能夠記起來的多半是健忘，若遲遲想不起來或1個月內發生3次忘記關瓦斯、出門曾忘記回家的路1次以及健保卡掉了5、6次等狀況發生，就要懷疑是失智症前兆，建議就醫診斷。

▲營養師在現場進行多道麥得飲食料理，邀民眾品嚐及索取食譜，現場反應熱烈。

響應國際失智症月，門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心結合新城鄉衛生所、門諾壽豐分院營養室、花蓮縣失智症關懷協會以及家樂福等單位，共同舉辦衛教宣導活動，不了有闖關遊戲介紹麥德飲食分類與失智與健忘不同，營養師更在現場進行多道麥得飲食料理，並邀民眾品嚐及索取食譜，現場反應熱烈。





將雜糧米、櫛瓜、玉米粒、高麗菜、雞蛋、蝦仁等食材混和其中，再加入胡椒鹽、七味粉等適當調味，以小火慢煎至焦黃，美味又兼顧營養的蔬菜小米餅就此完成。恰巧帶著外婆來逛賣場的王小姐說，營養師示範的料理不僅食材易取得，吃起來的口感也相當好，不僅適合患有失智症的外婆食用，也能夠讓其他家人吃得營養又健康，真是一舉數得！





門諾醫院壽豐分院營養師張矞婷說，麥得飲食結合地中海和得舒飲食，以高纖維質、抗氧化食物為主，食材取得容易、做法簡單，生活飲食中遵守麥得飲食10大健腦食物，以白肉取代紅肉、多吃深綠色蔬菜及富含植物素的水果、適量堅果並使用橄欖油烹調等原則，並搭配規律運動，預防腦部發炎、退化，避免失智的發生。



「吃對食物、預防失智」門諾醫院壽豐分院失智照護中心主任王迺燕說，選擇好的油品、多補充蛋白質，不僅有助於防範腦部發炎、退化，還可預防失智症，降低罹患慢性病風險、延緩飢餓及穩定血糖，達到控制三高目標。

