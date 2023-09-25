斷言「藍白不合」選舉結束　沈富雄建議：可釋出財政部給柯文哲

▲沈富雄建議，若藍白合，國民黨可釋出2至3個大部會給柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統選戰打得火熱，綜合近期各份民調顯示，民進黨參選人賴清德穩定領先，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲則呈現「麻花捲」。對此，前立委沈富雄就直言，藍白如果不合作，這個選舉就算結束了，他則建議，若藍白合作，國民黨可以釋出2至3個部會給民眾黨，甚至是財政部。

沈富雄24日在節目《下班瀚你聊》中指出，藍白民調交纏在一起，如果最後沒有合，對賴清德來說是理想境界，「不投賴清德的票，藍白剛好平分，天下再美的事不過如此。」因此，他斷言，藍白如果不合，這個選舉就算是結束了，「要政黨輪替，非合不可。」

針對主持人黃暐瀚提出藍白合沒什麼進展，沈富雄表示，「這樣想就太表面了」，因為當中有很多問題不能明講，需要有人私下穿針引線，而藍白合的驅動力是來自基層人民的期盼，而不是候選人們的精心算計。

他也透露，藍營裡有一位算是財經專家的高層，現在也在深藍選區選舉，他就建議，若藍白合，可以把2至3個大部會給柯文哲，甚至是財政部，他本來以為對方會跳起來，但對方居然說「可以啊，有什麼不可以？」，他大讚，如果國民黨答應釋出財政部給民眾黨，這個會是前所未見、兩個黨的善意結合。