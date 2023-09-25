挨批「拿公帑跑選舉」不忍了　綠酸朱立倫：可惜你不用選

▲民進黨發言人張志豪。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜正式請假投入2024總統大選，綠營抨擊「落跑市長」，國民黨主席朱立倫今（25日）反嗆，民進黨總統參選人賴清德是用公帑、人民的血汗錢每天跑選舉。不過，民進黨發言人張志豪說，可惜朱立倫不是候選人，也沒當過副總統，不用選舉所以一直請假。

朱立倫今天上午批評，對於請假投入參選，民進黨總統參選人賴清德的回應是「總統、副總統沒有請假的問題」，所以就可以用公帑、領著人民的血汗錢跑選舉，這就是民進黨標準的雙標，民進黨能、別人不能。

對於朱立倫的批評，張志豪上午透過新聞稿表示，「很可惜朱主席同時不是國民黨的總統候選人，也沒有當過副總統，所以不懂憲法，也因為不用選舉，所以都一直請假，因此很在意別人有沒有跟他一樣請假」。

此外，賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱表示，國民黨此舉凸顯自身對憲政體制一無所知，侯友宜落跑參選背棄市民，請假規避民意監督，因自行承擔，向市民負責，而非東牽西扯，為辯解而辯解。

有關賴清德副總統是否請假問題，陳世凱指出，依據憲政精神，總統本身是憲政機關，副總統為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有法源依據可請假。他強調，如果國民黨有疑慮，可以去問問前總統馬英九和前副總統連戰，不要不懂裝懂。

陳世凱批評，侯友宜宣布參選總統以來，就開始擺爛新北市政，不僅新北事故頻傳，黑金槍毒更是氾濫，包括侯友宜出訪新加坡時，土城街頭就發生重大槍擊案，以及這幾天蘆洲發生暴力潑漆等，侯友宜的治安滿意度已經掉到六都最低，「好好做事全破功，市政無心也無力」。他呼籲國民黨以及侯友宜，與其東牽西扯，為辯解而辯解，不如好好地向市民交代清楚。