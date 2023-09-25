柯文哲想搞「不出門客廳運動」　他酸：難怪造勢都沒人

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日在高雄向支持者喊話說，要發動一場「不用走出家門的客廳運動」。對此，台灣基進發言人楊佩樺今（25日）表示，哪個政治人物不被批評，柯文哲有被害妄想症；高雄市議員張博洋則嘲諷，柯文哲的「不出門運動」執行很成功，難怪人都動員不出來。

楊佩樺表示，柯文哲不是有被害妄想症就是自戀過頭，哪個政治人物的一言一行不是被大家放大檢視？更何況柯文哲總是脫口說出空泛的幹話、謾罵批評，具體的主張毫無建設性，包括在高雄廟口開講當天演講批評政府雞蛋政策有問題，自己卻提不出平抑蛋價的政策，這樣光批不練的政客，當然會被大家批評，奉勸柯文哲如果真的怕熱就不要進廚房，不要搞得自己像是被霸凌的受害者，不會讓人比較同情。

張博洋表示，柯文哲「廟口開講」第一站選在高雄，但是事前就傳出動員狀況不佳，甚至民眾黨高雄黨部執行長在群組內要求志工每人動員10人以上，然而，即使在柯文哲演講最高潮，台下椅子仍然坐不滿，約莫來了400至500位民眾，遠遠不到一開始設定的800人目標。

張博洋諷刺，柯文哲說要請年輕人搞一場「不用走出家門的客廳運動」，看來第一天就非常成功，一場800人的造勢人都動員不出來，果然很有「執行力」，沒有人的原因也很簡單，高雄人不想特別來看施政最後一名市長來永續幸福第一名的城市造謠、吹噓，畢竟，柯文哲施政最後一名的台北經驗，已經由高虹安在新竹實現了，高雄人很怕變成全台實踐。

楊佩樺批評，從柯文哲的演講第一站來看，多年來的政治經驗仍沒讓他多長進。過去柯文哲早就展現過自己執政能力不佳，有許多失敗的政策，如口罩販賣機、obike、行動派出所等，但是被批評就怪罪「選台器轉來轉去都在罵我」，其實柯文哲一直以來都只會提出批評，卻沒有問題解決的能力，罵人一條龍，自己政績失敗卻是一條蟲，這就是真正的柯文哲。