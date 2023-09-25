民進黨：侯友宜市長連任只上150天班　一天爽拿65萬

▲民進黨發言人張志豪（右）、新北市立委參選人何博文（中）及李坤城（左）舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜請假參選總統，民進黨發言人張志豪今（25日）質疑，侯友宜連任新北市長至今近300天，但認真上班大概150天，去年政治獻金加上選舉補助款粗估近億元收入，侯友宜一天等於爽拿新台幣65萬元，「欺騙市民，實在好賺！」

張志豪今天上午與新北市立委參選人何博文及李坤城共同舉行記者會，何博文與李坤城同時也是民進黨新北市議會黨團前總召，他們批評，侯友宜請假參選不僅藐視議會，更無視市民承諾，創下民主及責任政治的最壞示範，「落跑市長、擺爛傳承」，侯友宜超越過去朱立倫、韓國瑜落跑市長記錄，離譜至極。

張志豪指出，侯友宜連任市長至今近300天，但認真上班大概150天，其他不是在國內見牛鬼蛇神，就是公私不分出國玩，這段期間不論是請假、遲到、早退、說謊等紀錄輝煌，甚至多次技術性剝奪議員質詢權，誇張行徑前所未聞。他指控，侯友宜去年政治獻金加上選舉補助款粗估近億元收入，若以市長連任至今只上班150天換算，侯友宜一天等於爽拿65萬，欺騙市民，實在好賺，奉勸侯友宜真正該做的是辭職而不是請假。

何博文質疑，新北市議會預算會期，是重中之重的業務，侯友宜請副市長代理報告，請問市民究竟是投票給市長還是副市長？請侯市長不要再迴避，尤其是今年預算高達2131億元，侯友宜市長應該要負責任，但侯友宜竟然請了113天的長假，「有哪位老闆可以接受員工可以一年請113天的長假，不如回家吃自己」。

何博文補充，根據監察院「政治獻金公開查閱平台」，侯友宜在2018年市長選舉的政治獻金收入達1.33億元，全台第一。他說，去年市長選舉侯友宜收入總數6151萬餘元，選舉補助款也有3500萬元，而今侯友宜卻轉頭落跑選總統，跟落跑市長韓國瑜一樣，市民未獲其利，侯友宜倒是發了大財，顯然是把選票當鈔票，騙完新北市民還想騙全台。

李坤城則表示，侯友宜擺爛市政就算了，更欺騙市民，今年4月第一會期施政報告內容幾乎8成抄去年，但至少上面還有寫侯友宜市長的名字，不過現在9月的這本，封面更離譜還不掛名侯友宜，因為很抱歉不是他負責報告了，侯友宜落跑了，改換副市長，內容也是大抄4月的報告，實在有夠無心又擺爛。

李坤城說，新北市長無心市政繞著地球跑，去了美國、日本、新加坡將近1個月，且都沒有請假紀錄，利用市政交流的名義行競選行程之實，若侯友宜有請假請把假單拿出來。他呼籲，請侯友宜好好去議會做施政報告，若連議會都不敢去，要如何面對全國的選民？

針對侯友宜請假一事，新北市政府副發言人張劭斌日前表示，侯友宜皆按規定辦理請假，請假期間由副市長劉和然代理，新北市府團隊堅守職責，夜以繼日，持續全力推動市政發展，呼籲綠營民代不要為了打擊異己，一再昧著良心抹黑市府團隊。