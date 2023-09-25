青銅佛像一尊飆破4820萬！擺在美國藝廊被盜　百件藏品只偷走這1樣

▲小偷犯案過程被監視器錄下。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州西好萊塢（West Hollywood）巴拉卡特藝廊（Barakat Gallery）收藏的一尊價值約150萬美元（約新台幣4822萬元）、重量250磅（約113公斤）的青銅佛像百年文物18日凌晨3時45分被盜，竊賊開卡車闖入館內犯案，過程全被監視器拍下。

▲美國加州藝術畫廊一座價值逾新台幣4800萬的青銅佛像文物被偷。（圖／翻攝自BARAKAT GALLERY）

根據KTLA、ABC等美媒報導，洛杉磯警方18日上午接獲報案，於10時30分前抵達巴拉卡特藝廊調查，根據監視器畫面顯示，竊賊開著一輛卡車停在藝廊前，以倒車方式撞破車道大門，進入藝廊內部後，繞過其他藏品直奔後院，使用繩子或鏈子將一座高度約4英尺（1.2公尺）青銅佛像裝上手推車，並運上卡車，作案過程不到25分鐘。

這座失竊的空心鑄青銅佛像，年代可追溯至日本江戶時代（西元1603至1867年）由日本藝術家Tadazou Iinuma所製，很可能曾經放置在湯殿山神社內部。警方目前仍不清楚嫌犯身分與犯案動機。藝廊老闆巴拉卡特（Fayez Barakat）表示，他約在55年前獲得此佛像，他相當重視這件文物。

藝廊總監亨德森（Paul Henderson）說，他在藝廊工作12年來從未遇過入室竊盜，而且要轉手賣出這些獨特的作品而不被發現是非常困難的，「我們在那裡有200件展品，但這是我們最珍貴的一件。我認為市場上沒有其他作品可以與其比擬。」館方認為，此案應為預謀，因為其他數百件貴重物品皆未被盜，小偷似乎一心想要這件藏品。

亨德森還說，17到19世紀的雕像極其罕見，被盜走的佛像很可能是全球現存僅有的幾座之一，「我敢說，這是公開市場上的唯一一座」。巴拉卡特盼望，偷走佛像的人不是看上它的青銅材質與重量，而是了解佛像的歷史價值，至少文物不會輕易被破壞，「可能他們受雇於某個人，某個小偷」。