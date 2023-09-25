休旅車和火車相撞！他目睹「後座5人當場甩出車外」　車上7人6死

▲車禍造成車上6人死亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州發生一起嚴重車禍，一輛休旅車行經平交道時沒有注意到火車即將進站，導致車輛被來不及剎車的火車迎面撞上，車上7名乘客6人全數死亡，其中包含3名青少年與兒童，唯一倖存者目前仍在醫院搶救。

希爾斯波羅郡(Hillsborough)警方表示，這起事件發生在23日晚間6時45分左右，休旅車內的一家人正準備前往成年禮途中，行經十字路口時，由於該平交道沒有紅綠燈，駕駛也沒有先停留一陣子觀察火車情況，便直接開上平交道，結果開到一半時遭到火車撞擊。

#USA - Tragic accident happened when freight train crashes into SUV at railroad crossing in #Florida, killing five people. pic.twitter.com/Dr9aoQMnJ8 — X News Monitor (@xNewsMonitor) September 24, 2023

目擊者表示，當時他們注意到火車即將進站，立即按喇叭希望能提醒該休旅車，但等到司機注意到時已經太遲，休旅車被火車撞上後，車上5人當場被彈出車外死亡。

警方後來對外公布死者資訊，死者為9歲的朱利安(Julian Hernandez)、17歲的雅各布(Jakub Lopez)、17歲的艾莉莎(Alyssa Hernandez)、22歲的安娜莉亞(Anaelia Hernandez)和50歲的埃內達莉亞(Enedelia Hernandez)，5人都是當場死亡，52歲駕駛荷西(Jose Guadalupe Hernandez)原本倖存，但是送醫後不治身亡。

23歲男子吉勒摩(Guillermo Gama)是車上7人中唯一倖存者，但是情況危急，仍在醫院搶救中。警方表示，荷西與妻子埃內達莉亞車上載著3名孩子，與孩子的2名朋友，荷西當時沒有察看，便直接把車子「緩慢開上平交道」，正在調查他這樣做的原因。