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強化企業地震災害救災效能　南消四大與統一企業新市廠聯合演練

▲台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練，模擬員工餐廳因地震災害造成天然氣管線外洩，引發火災並延燒宿舍區，進行廠區初期應變及消防單位搶救等演練項目，除強化企業自衛消防編組面對緊急情況的應變能力外，也提升消防單位針對食品工廠的救災效能，過程十分逼真。

▲台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

統一企業公司是台灣民眾耳熟能詳的大企業，演練場所新市廠主要生產飲品、鮮乳及肉製品等民生物資，除了致力於食品製造本業外，對於廠區安全和企業風險管理也十分重視。本場演練設定員工餐廳因地震造成天然氣管線外洩引起火災，鄰近宿舍及備用柴油儲槽，情況十分危急，廠區當下通報員工「發生強烈地震請同仁就地掩蔽，趴下、掩護、穩住」，待地震停止請員工疏散至外部停車場集合並立即啟動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難及安全防護等應變工作，消防隊到場後即建立CCIO指揮救災系統，成立搜救隊、滅火隊及水源隊等功能編組，配合廠方人員進行搶救應變作為，實施架梯救援及搜索，迅速控制火勢，並於演練後進行檢討，檢視搶救盲點。

▲台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，聯合訓練不單是為了提升消防單位的救災能力，更是要培養企業與消防機關間的合作默契，期望透過本次演練讓企業強化地震防災意識及員工初期應變能力，可減少火勢擴大，避免企業財產損失並保障廠內作業人員工作安全。

▲台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯亦表示，市長黃偉哲對於消防局的支持和保障市民財產安全是首要工作，希望透過演練的方式，讓廠商提升企業防災及抗災能力，可以在面對災害時快速反應；同時也呼籲各工業區廠商踴躍參加企業義消，官民合作強化企業防災韌性，定期檢查消防安全設備，打造更安全的生活環境。

▲台南市消防局第四大隊與統一企業公司新市廠，23日舉辦聯合救災模擬演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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