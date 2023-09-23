長照防災一定要　南消七大隊聯手衛生局為長照機構辦演練

▲台南市消防局第七大隊率所轄東門等分隊，與衛生局橫向共工，聯手辦理轄內長期照護防災教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「平時一定要演練，災時才能快應變」，台南市消防局第七大隊率所轄東門等分隊，與衛生局橫向共工，聯手辦理轄內長期照護防災教育訓練，以提升機構災害應變能力，打造安全舒適的安養處所。

隨著國人平均壽命的延長，面對老人社會的來臨，為讓長者有所養，政府因應社會福利政策而推動的老人安養與長期照護機構因此而生。安養機構除建置舒適的居住環境之外，其公共安全亦是一環不可忽視的細節。

南消第七大隊大隊長石家源表示，老福機構的住民大多為行動緩慢的長者，面對此類避難弱勢的災害應變，除建置完整的防火區劃與防災設備之外，亦須配合平時桌模推演及實兵演練，才能有效啟動完整的災害應變流程，因此與衛生局醫事科橫向共同辦理教育訓練，以桌模推演強化災害情境判斷的能力;落實防災設備的操作訓練，以期能適時運用於滅火與避難之應變;南消第七大隊及衛生局醫事科期能藉由前述之教育訓練，為機構建置一套完整的災害應變策略。

消防局長李明峯表示，消防局為有效提升社會福利機構災時應變能力，平時即戮力於機構的防災教育訓練及實兵演練，預先進行防災整備，以降低災害的發生。市長黃偉哲本於完善的社會福利政策願景表示，社福機構的建置不僅要舒適宜居，防災安全更不可少，這都是韌性防災城市的一環，唯有紮根都市每個角落，才能創造幸福宜居的防災城市。

南消第七大隊呼籲市民，中秋佳節將至，烤肉聚餐務必注意用火安全，「人離火息」才能確保火災零機率。；而在使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」的原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。為提升住家居住安全，民眾應於自家住宅寢室、客廳、廚房等各居室安裝「住宅用火災警報器」，以利火災發生時，能迅速進行避難逃生、報案及初期滅火等應變作為，以減少人命傷亡及財產損失。