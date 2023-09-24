72歲「不需被讓座」還登台跳舞！傳奇女舞者來台網讚：被激勵了

▲72歲「荷蘭傳奇女舞者」涂露絲．布隆霍斯特 (Truus Bronkhorst) 將來台，成為該節目舞台上的「最高齡舞者」。（圖／國家兩廳院）

記者林育綾／綜合報導

作家李昂日前因「博愛座事件」惹議，再度登上媒體版面。而近來國家兩廳院為宣傳秋天藝術節作品，在粉專介紹一名荷蘭的傳奇女舞者涂露絲．布隆霍斯特 (Truus Bronkhorst) ，貼文以「72歲的她，不需要被讓座」為標題，分享她身為舞台上「最高齡舞者」的心境，讓網友看了也紛紛讚「小編很會下標！」、「太美了」、「被激勵到了」。

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▲涂露絲說，很多人認為舞者應該年輕貌美，「佈滿青筋的腿」不該在舞台上出現，但她不在意這些事。（圖／國家兩廳院）

兩廳院介紹，涂露絲．布隆霍斯特 (Truus Bronkhorst) 可說是荷蘭舞蹈界的代名詞，也是許多年輕舞者和編舞家的典範。今年剛滿72歲的她，即將於11月在台演出舞蹈節目《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，她會是舞台上最年長的表演者，而熱愛跳舞的她也表示「暫時還沒有退休的打算」。

貼文提及，涂露絲曾經刻意染一頭紅髮，近來不但剪短，也回歸了原始的灰白色，藉此作為一種宣示。她表示，「人們普遍認為舞者應該要年輕貌美，佈滿青筋的腿在舞台上是不會出現的，但我從來不在意這些事。不過，留回白髮對我來說算是一種蛻變。我在排練時也會感覺到，自己不再年輕了。」

▲涂露絲剪去頭髮，回歸灰白色，接受自己不再年輕，也正展現作為這年紀的女性舞者能做的事。（圖／國家兩廳院）

她在受訪時說，「作為舞者，40歲之後就會被認為太老了，這真的是一個不成文的規定。顯然世俗眼光有個標準關於『一個人在舞台上應該長什麼樣子』。為什麼超過40歲的我不能上台表演？還有人曾寫過『涂露絲在她63歲的時候還敢站在舞台上，真是令人尊敬。』我只想說，我已經72歲，正在展現一位受過專業舞蹈訓練的女性在這個年齡可以做什麼。」

是否能想像沒有舞蹈的生活？她說，「也許可以，但那樣人生會少了很多樂趣。跳舞仍帶給我巨大的能量和滿足感，讓我有一種光芒四射的感覺。」

▲涂露絲是許多年輕舞者、編舞家的榜樣，台灣網友看了也紛紛讚「好美」。（圖／國家兩廳院）

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涂露絲參與演出的節目，是比利時「怪才編舞家」楊．馬騰斯作品《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，將於11/3-11/5於國家戲劇院登場。舞作集結了17位舞者，年齡從18歲～72歲，性別、膚色、形象都不同的表演者，組成非典型舞團，探索「不完美」的獨特力量，擁抱個體的多元性，也為不同族群發聲。

▲「怪才編舞家」楊．馬騰斯作品《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，集結了17位從18歲到72歲，性別、膚色、形象不同的舞者，展現多元性。（圖／國家兩廳院）

網友看了介紹涂露絲．布隆霍斯特的貼文後，也紛紛留言讚「小編很棒，非常注意社會脈動！」、「很會下標耶」、「好酷的姐姐」、「希望我72歲也不需要被讓座」、「買票了」、「72歲還能在舞台跳舞，這是觀舞者最好的榜樣 動起來」，也有許多人分享貼文，大讚「受到激勵了！」