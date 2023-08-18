兩廳院圖書館打造「爵士療心室」　5大展區結合香氛、音樂限定開放

▲國家兩廳院與綠藤生機合作，在表演藝術圖書館打造「爵士療心室──從地底下開窗」，5大展區藉由5種爵士心情，帶來5種香氛氣味體驗。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院與綠藤生機合作，打造「爵士療心室──從地底下開窗」於表演藝術圖書館開展，5大展區藉由5種爵士心情、5種香氛氣味體驗，營造聽覺、嗅覺、觸覺、視覺的跨感官感受，即日起至10月1日期間限定展出。

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▲國家兩廳院與綠藤生機合作，打造「爵士療心室──從地底下開窗」於表演藝術圖書館開展。（圖／業者提供）

兩廳院與綠藤生機在2020年首次合作，透過沒有香氣的洗手儀式，展開對「洗手」這件看似日常小事的重新想像，讓劇場周邊服務更為完善體貼。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院持續思考永續理念如何運用於表演藝術的各層面，因此今年再次與綠藤生機合作，特別在策展場域結合氣味體驗，談論聽覺、嗅覺、觸覺與視覺，讓永續體驗透過藝術走進生活。

▲「爵士療心室──從地底下開窗」的策展概念，以「讓每個人都能找到適合自己的爵士音樂」出發。（圖／業者提供）



「爵士療心室──從地底下開窗」的策展概念，以「讓每個人都能找到適合自己的爵士音樂」出發，透過互動測驗深入內心狀態探索作為序曲，藉由5種爵士心情「愉悅」、「浪漫」、「啟靈」、「反叛」、「獨處」，在展場中找到對應的經典爵士名盤，並在5種綠藤純淨香氛品牌auscentic 奧森青，以100%天然來源精油打造的自然微香襯托下，開啟爵士樂與香氛的體驗旅程。

▲展區1以「「愉悅」的心情出發。（圖／業者提供）



展區 1 ｜我聽見了音樂，於是開窗

正如「愉悅」的心情，路易．阿姆斯壯（Louis Armstrong）的經典名曲和「開窗 Sunlit Beginning」香氣，讓觀眾一踏入圖書館的主題策展區，便能聞到混合血橙、粉紅胡椒、古巴香脂、白玉蘭葉的香氣，宛如表演藝術圖書館開了一扇窗，迎入一米陽光的氛圍。

▲展區2的視聽室引入「浪漫」氛圍，搭配切特．貝克（Chet Baker）細膩情感的曲風。（圖／業者提供）



展區 2 ｜我在被愛之前。先去愛

視聽室引入「浪漫」氛圍，搭配切特．貝克（Chet Baker）細膩情感的曲風，利用「花時間 Awakening Grace」系列重現小白花的幽芳，並透過肉豆蔻、黑胡椒等辛香類精油，引領著人們花時間去意會愛的本質。

▲展區3 「啟靈」，讓人在會議室裡添增走出戶外的想像。（圖／業者提供）



展區 3 ｜我看過這樣的山

帶有宗教心靈層面的「啟靈」，是約翰．柯川（John Coltrane）與法老王．山德斯（Pharoah Sanders）具有啟蒙和內省的曲風魔力，輔以混有佛手柑、松針、苦橙葉的「山山 Here I Calm」系列為搭配，在會議室裡添增走出戶外的想像。

▲展區4帶來「反叛」心情， 營造勇敢自荒野中生長的意象。（圖／業者提供）



展區 4 ｜我從土壤自然醒來

勇於挑戰權威、突破常規的「反叛」心情，透過查爾斯．明格斯（Charles Mingus）打破爵士傳統框架的強烈作品，讓混有瀑布氣味的「自然醒 Inner Dawn」系列，營造勇敢自荒野中生長的意象。

▲展區5位於特殊典藏室，營造「獨處」氛圍。（圖／業者提供）



展區 5 ｜我跟著節奏發光

最後，特殊典藏室因「獨處」的特質，搭配具有寂靜空間感的邁爾士．戴維斯（Miles Davis），以及靈感源自花蓮山間自處時光的「獨處 Stay Unmasked」系列，利用大馬士革玫瑰、千葉玫瑰、新喀里多尼亞檀香，引領我們探索孤獨的意義。