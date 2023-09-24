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揪感「新」！桃園1999專線　即日起提供越南、印尼語服務

▲桃園1999專線即日起提供越南、印尼語服務

▲桃園1999專線即日起提供越南、印尼語服務，副市長蘇俊賓了解整備情形。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園1999專線從今(23日)開始，提供越南語和印尼語的服務，以手機或市話撥打1999皆可享有10分鐘免付費服務，無需再記住繁瑣的電話號碼。副市長蘇俊賓為了此次的「新」服務，特地前往1999及新住民中心了解整備情形，並以事先練習多次並準備好的「印尼話小抄」，告訴新住民朋友市府貼心措施。

▲桃園1999專線即日起提供越南、印尼語服務

▲桃園1999專線即日起提供越南、印尼語服務。（圖／新聞處提供）

蘇俊賓表示，桃園的社會結構包括閩南、客家、外省族群，以及近8萬原住民族、5萬馬祖人、近7萬新住民和13萬移工等多元族群。每一名在這座城市生活的人，不論是否有戶籍，都是我們應該努力服務的對象。市政府將以實際行動向這些族群表達感謝之情，推動多元共融，造就更加多采多姿的桃園。

▲桃園1999專線即日起提供越南、印尼語服務

而1999的這項語言服務擴展，將有助於更廣泛地滿足桃園市民的需求，緊密聆聽不同族群的聲音，市政府會持續努力，結合勞動局、新住民服務中心、文化局及各個局處的資源，為新住民及移工的穩定生活、城市多元文化帶來更多正面的影響力。

研考會主委吳肇銘表示，在張善政市長的提醒下，市府努力建立一個包容、平等和支持的環境。過去新住民及移工常因語言問題，無法藉由合適的方式取得正確資訊，導致成為有心人士詐騙的對象卻沒有求證的管道。桃園1999專線因此特別新增越南、印尼語言服務，希望讓來到桃園打拼的新住民及移工可以更快融入桃園的生活。

▲桃園1999專線即日起提供越南、印尼語服務

▲研考會主委吳肇銘(左二)強調將透過新住民協會與移工團體等管道宣傳1999新服務。（圖／新聞處提供）

桃園1999主要提供市民解答五花八門的市政、生活問題，此次新推出的越南、印尼語服務，將可讓新住民及移工直接用母語即可諮詢相關福利、教育學習、就業培訓、衛生保健、法律服務、歸化輔導、移工查察、休閒活動等各式各樣問題，十分方便。

桃園1999市民專線甫獲「臺灣服務業大評鑑」金牌獎，此次針對桃園市約有近20萬名新住民及移工，包括越南籍約5萬7000人、印尼籍約3萬4000人，提供越南語和印尼語的服務，讓服務品質提昇。

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